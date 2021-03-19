Фотофакт. Обнаружен самый старый уличный столб Минска. Его отправили в музей

Экспозиция Музея истории Минска пополнилась новым уникальным экспонатом. Это, вероятно, самый старый из сохранившихся уличных столбов. По приблизительным оценкам, ему порядка 80 лет.





Столб находился недалеко от перекрестка улиц Бирюзова и Скрыганова с северной стороны жилого комплекса «Каскад». Здесь фрагментарно сохранилась частная застройка.

Металлический столб был фактически неприметен среди деревьев, пока не заинтересовал журналиста Василия Семашко, который рассказал о своей находке заместителю директора Музея истории Минска Владимиру Воложинскому.

И вот сегодня уникальный столб был отправлен на реставрацию, после которой будет установлен в филиале музея на улице Раковской, 17.













Помощь в перемещении будущего музейного экспоната оказали неравнодушные к истории города жители микрорайона.