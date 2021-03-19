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Путин освободил Мезенцева от должности посла РФ в Минске

19.03.2021 20:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла России в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав копию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Путин освободил Мезенцева от должности посла РФ в Минске

Мезенцев возглавил дипмиссию России в Минске 30 апреля 2019 года, сменив Михаила Бабича, с которым у официального Минска отношения не сложились.

10 марта комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси. 69-летний Лукьянов является послом России в Латвии.

61-летний Мезенцев неоднократно публично поддерживал действия белорусских властей во время политического кризиса в стране. Он отказался встречаться с представителями Координационного совета, мотивировав это тем, что «российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла России в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав копию соответствующего указа президента РФ Владимира...
 
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