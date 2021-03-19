Источник материала: Хартия'97

Таракан назначил Мезенцева на пост госсекретаря «союзного государства» 19.03.2021, 20:42

Дмитрий Мезенцев

Фото: Илья Питалев

Григорий Рапота освобожден от этой должности.

Таракан подписал постановление N1 «О Государственном секретариате», передает interfax.by .

«Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Сегодня первый подписал постановление N1 «О Государственном секретариате», в котором и прописаны эти кадровые перестановки», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Республике Беларусь.

Мезенцев занимал должность посла РФ в Беларуси с апреля 2019 года.

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