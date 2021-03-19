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NASA провело огневые испытания первой ступени ракеты для полета к Луне
Источник материала: Хартия'97
NASA провело огневые испытания первой ступени ракеты для полета к Луне
Самый первый старт носитель может выполнить уже в этом году.
В США продолжается разработка мощнейшей ракеты современности — сверхтяжелой SLS. Вчера NASA провело на территории Космического центра имени Джона Стенниса огневые тесты двигателей первой ступени этого носителя, передает
Во время испытаний четыре двигателя одновременно работали в течение примерно восьми минут. До этого похожие тесты состоялись 16 января: вместо запланированных восьми минут двигатели работали около минуты. Их отключила автоматика.
Первый запуск SLS неоднократно переносили: возможно, он состоится в ноябре — как элемент программы Artemis, направленной на полет астронавтов к Луне с высадкой (в перспективе) на ее поверхность.
Напомним, в прошлом году NASA и Northrop Grumman успешно протестировали твердотопливный ракетный ускоритель для Space Launch System, что дополнительно подтвердило высокую готовность носителя.
Первая ступень SLS имеет четыре двигателя RS-25D/E, представляющих собой развитие RS-25, используемого ранее на планере космической системы Space Shuttle. Ракета Space Launch System в базовой версии должна выводить на низкую опорную орбиту (НОО) до 95 тонн грузов. В будущем NASA хочет иметь версию увеличенной грузоподъемности, показатели которой составят 130 тонн.
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Самый первый старт носитель может выполнить уже в этом году.
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