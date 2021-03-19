ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госсекретарь США поднимет тему Беларуси на переговорах с ЕС

19.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Госсекретарь США поднимет тему Беларуси на переговорах с ЕС

  • 19.03.2021, 20:05
Госсекретарь США поднимет тему Беларуси на переговорах с ЕС
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта.

Ситуация в Беларуси - одна из тем, которые госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в марте в ходе контактов с ЕС, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Мы ожидаем, что тема Беларуси будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящему визиту Блинкена в Брюссель.

Рикер отметил, что администрация США в настоящее время определяет, как и когда новый посол США в Беларуси Джули Фишер сможет начать работу непосредственно в Минске.

Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта. Он планирует принять участие во встрече глав МИД стран НАТО. Также Блинкен планирует провести переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Telegram появилась новая функция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by