Романчук объяснил, почему власти не включили денежный печатный станок

Источник материала: Салiдарнасць

По мнению экономиста, главный сдерживающий фактор — состояние государственного и странового долга.





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— Девальвация BYN-рубля, которая неизбежно последовала бы за смягчением монетарной политики, втолкнула бы Беларусь и значительную часть коммерческих организаций в красную зону дефолта, — считает Ярослав Романчук.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса напоминает, что совокупный государственный долг на начало 2021 года составил 51,9% ВВП или $31,2 млрд.

— Даже девальвация и рост государственного долга на уровне 2020-го года приблизит Беларусь к необходимости принятия очень болезненных для населения и бизнеса решений. Для развивающейся, переходной экономики такого качества институтов как Беларусь, превышение совокупного государственного долга 60% ВВП — это прямая угроза ее экономике.

Экономист отмечает, что в начале 2021-го года долговая позиция правительства и коммерческого сектора ухудшилась.

— Евробонды разместить сегодня невозможно. Китай крутит носом и не склонен к кредитным авантюрам. Кремль и так расщедрился и отложил начало обслуживания кредита на БелАЭС, снизив стоимость этих ресурсов.

Рассчитывать на приток иностранных инвестиций в условиях ОМОНоэкономики и ОМОНоправа — пустое. Значит, белорусские власти будут рассчитывать …только на карманы населения и остатки ресурсов частного малого бизнеса.

Минфин уже заявил, что не исключает повышения налогов. Возможно изменение режима отношений между вкладчиками и банками. Будут чесаться руки ограничить валютные возможности населения.

Чтобы закрыть долговые дыры, на повестку дня рискует встать вопрос продать или заложить под новые кредиты некие ценные государственные активы. Если в такой очень хрупкой, высоко рискованной ситуации сторонники включения денежного печатного станка (типа Прокоповича) вокруг Лукашенко победят тех, кто громко и яростно указывают на проблему долгов и деградации модели Совок/Госплан, нас ждет очередная социально-экономическая вакханалия, — прогнозирует Ярослав Романчук.