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В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

19.03.2021 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом свидетельствуют данные Downdetector. 70% пользователей Instagram сообщили о трудностях с загрузкой новостной ленты, у 16% не загружается веб-версия сайта, а 13% не могут пройти авторизацию.

В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

68% пользователей WhatsApp сообщили, что не могут подключиться к серверу, 29% жаловались на сбои в отправке или получении сообщений, 1% пользователей не смог авторизоваться в мессенджере.

 

В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

 
 
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Об этом свидетельствуют данные Downdetector. 70% пользователей Instagram сообщили о трудностях с загрузкой новостной ленты, у 16% не загружается веб-версия сайта, а 13% не могут...
 
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