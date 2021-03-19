В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Источник материала: Onliner

Об этом свидетельствуют данные Downdetector. 70% пользователей Instagram сообщили о трудностях с загрузкой новостной ленты, у 16% не загружается веб-версия сайта, а 13% не могут пройти авторизацию.





68% пользователей WhatsApp сообщили, что не могут подключиться к серверу, 29% жаловались на сбои в отправке или получении сообщений, 1% пользователей не смог авторизоваться в мессенджере.



