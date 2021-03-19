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В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
Источник материала: Onliner
Об этом свидетельствуют данные Downdetector. 70% пользователей Instagram сообщили о трудностях с загрузкой новостной ленты, у 16% не загружается веб-версия сайта, а 13% не могут пройти авторизацию.
68% пользователей WhatsApp сообщили, что не могут подключиться к серверу, 29% жаловались на сбои в отправке или получении сообщений, 1% пользователей не смог авторизоваться в мессенджере.
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Об этом свидетельствуют данные Downdetector. 70% пользователей Instagram сообщили о трудностях с загрузкой новостной ленты, у 16% не загружается веб-версия сайта, а 13% не могут...
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