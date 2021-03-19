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В работе Instagram в Беларуси произошел сбой. В России еще жалуются на Twitter и Facebook
Источник материала: Tut.by
В Беларуси произошел сбой в работе Instagram.
Проблемы начались после восьми вечера — читатели стали сообщать, что аккаунты не загружаются.
В соседней России жалуются также на сбои в работе Twitter, Facebook и WhatsApp. В Беларуси с их работой пока проблем нет.
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Проблемы начались после восьми вечера - читатели стали сообщать, что аккаунты не загружаются.
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