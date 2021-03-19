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Жительницу Новой Боровой оштрафовали за крики «Жыве Беларусь» из окна квартиры

19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Судья суда Минского района Новикова оштрафовала Татьяну Загорец на 870 рублей.

Как сообщает телеграм-канал Вясна назірае, согласно протоколу вечером 7 марта жительница Новой Боровой Татьяна, высунувшись из окна, выкрикивала «Жыве Беларусь».   

В РУВД это расценили как несанкционированный пикет и составили протокол по статье 24.23 КоАП.

Сама Татьяна говорит, что в это время ее не было дома. Судья Новикова поинтересовалась, почему в таком случае именно на нее составили протокол. Татьяна предположила, что интерес милиции она вызвала, поскольку ранее получала предупреждение за снежинки на окне.

 
 
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