Жительницу Новой Боровой оштрафовали за крики «Жыве Беларусь» из окна квартиры

Источник материала: Салiдарнасць

Судья суда Минского района Новикова оштрафовала Татьяну Загорец на 870 рублей.

Как сообщает телеграм-канал Вясна назірае , согласно протоколу вечером 7 марта жительница Новой Боровой Татьяна, высунувшись из окна, выкрикивала «Жыве Беларусь».

В РУВД это расценили как несанкционированный пикет и составили протокол по статье 24.23 КоАП.

Сама Татьяна говорит, что в это время ее не было дома. Судья Новикова поинтересовалась, почему в таком случае именно на нее составили протокол. Татьяна предположила, что интерес милиции она вызвала, поскольку ранее получала предупреждение за снежинки на окне.