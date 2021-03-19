Лукашенко: Модернизация молочных предприятий – одно из великих достижений Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси теперь есть сыр «Президент». Его сегодня презентовали на гродненском предприятии по переработке молока главе государства Александру Лукашенко. Нового сыра пока на прилавках нет, а вот вкус местных молочных продуктов знают даже в Сингапуре, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Пармезан «Президентский» Александру Лукашенко пришелся по вкусу. Новый сыр на гродненском предприятии планируют поставлять на прилавки обычных магазинов. Название обязывает соответствовать высоким требованиям качества. Из таких новинок в Беларуси формируют и президентские подарочные корзины, их дарят главам зарубежных государств. Одну из таких Александр Лукашенко недавно презентовал Владимиру Путину.

«Подарки – это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там был и ваш продукт», – пояснил президент.

На предприятии выпускают около 500 видов продукции: от кефира до элитных сыров, например, с трюфелем или базиликом. Все из натурального молока. Лукашенко это ценит.

«Модернизация молочных предприятий – это одно из великих достижений Беларуси. В свое время мы вовремя спохватились и привели в порядок эти предприятия. Посещение таких предприятий – если не праздник, то воодушевление. Чувствую, что как-то приложился к этому делу», – отметил глава государства.

Гродненский завод – это несколько филиалов, разбросанных по региону. Несмотря на пандемию, предприятие заработало 20 миллионов долларов. Это на треть больше, чем в 2019-м. Деньги вкладывают и в новое оборудование.

Более половины продукции предприятие экспортирует. В приоритете Россия. В Евросоюз отгружают 10%. Добрались гродненские продукты и до Сингапура. Распробовали их в Китае.

«Огромный рынок, туда стремятся все. И не такие «монстры», как мы. Мы малыши. Я не скажу, что он всегда для нас премиальный. Сейчас в России у нас самый премиальный рынок. Но это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. Поэтому мы прорвались туда и разворачиваемся там», – сказал Лукашенко.

На эти рынки производителям помогают входить и белорусские поставщики молока. Ферма Обухово, например, много лет один из основных партнеров гродненского предприятия. Президент уверен: это хороший пример сотрудничества.

«Для того, чтобы было молоко, надо три «К»: коровы, кадры, корма», – заметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

«Может со временем, не при нашей жизни, это мы точно знаем, но Гродненская область будет иметь такой же уровень в животноводстве, как у него в хозяйстве в Обухово», – подчеркнул Лукашенко.

Обухово живет без кредитов. На заработанные деньги строят многоквартирные дома для сотрудников. По словам руководителя, сегодня только один работник стоит в очереди на жилье. Подтягивают и зарплату. Здесь получают в среднем около пятисот долларов. Все благодаря молоку.

Местные власти доложили президенту об инвестиционных проектах региона. К концу года в Гродно введут в строй новый мост. Продолжат возводить стекольный завод. Совместно с Узбекистаном.