Экс-премьер Беларуси Сергей Румас номинирован в набсовет РСХБ

пишет interfax.ru Распоряжение правительства, которым утвержден список кандидатов в совет РСХБ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 марта, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации,interfax.ru

Из списка кандидатов следует, что набсовет РСХБ обновится наполовину.





В частности, туда не попали бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка, советник главы РСХБ Олег Богомолов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.





Вместо них в набсовет банка выдвинуты Румас (он указан как глава набсовета АО "Минский тракторный завод"), замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев.





Остальные четыре кандидата входят в действующий состав совета: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, экс-глава "Норникеля" (MOEX: GMKN) Владимир Стржалковский, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов и глава банка Борис Листов.









Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Беларуси. В 2012-2018 годах руководил Банком развития, до этого 2 года занимал должность заместителя премьер-министра.



