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Экс-премьер Беларуси Сергей Румас номинирован в набсовет РСХБ

19.03.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас номинирован в наблюдательный совет государственного Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшего кредитора российского АПК.

 Распоряжение правительства, которым утвержден список кандидатов в совет РСХБ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 марта, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет interfax.ru
Из списка кандидатов следует, что набсовет РСХБ обновится наполовину.

В частности, туда не попали бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка, советник главы РСХБ Олег Богомолов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Вместо них в набсовет банка выдвинуты Румас (он указан как глава набсовета АО "Минский тракторный завод"), замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев.

Остальные четыре кандидата входят в действующий состав совета: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, экс-глава "Норникеля" (MOEX: GMKN) Владимир Стржалковский, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов и глава банка Борис Листов.


 
Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Беларуси. В 2012-2018 годах руководил Банком развития, до этого 2 года занимал должность заместителя премьер-министра.
 
 
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Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас номинирован в наблюдательный совет государственного Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшего кредитора российского АПК.
 
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