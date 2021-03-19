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Тина Тернер завершила карьеру в 81 год
Источник материала: Партизан
Легендарная исполнительница, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем, решила провести остаток жизни вдали от светской суеты.
Американская певица Тина Тернер попрощалась с фанатами. Об этом она заявила в документальном фильме Sky News под названием Tina (Тина), посвященном ее жизни, сообщает
В ленте 81-летняя обладательница восьми Грэмми рассказала, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания.
Тина призналась, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому она подвергалась в браке с первым мужем – музыкантом и продюсером Айком Тернером,
Также певица имеет много проблем со здоровьем. В 2013 году она перенесла инсульт, а через три года после этого у нее обнаружили рак кишечника.
На фоне побочных эффектов у Тернер развилась почечная недостаточность и весной 2017 года она пережила пересадку почки.
В 2018 году 59-летний сын исполнительницы Крейг застрелился в своем доме в Калифорнии, что стало для нее настоящим потрясением.
"Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое", – подчеркнула Тернер.
Документальный фильм Тина выйдет 28 марта на канале HBO Max.
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Легендарная исполнительница, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем, решила провести остаток жизни вдали от светской суеты.
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