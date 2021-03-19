Тина Тернер завершила карьеру в 81 год













The Sun. Американская певица Тина Тернер попрощалась с фанатами. Об этом она заявила в документальном фильме Sky News под названием Tina (Тина), посвященном ее жизни, сообщает

В ленте 81-летняя обладательница восьми Грэмми рассказала, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания.

пишет korrespondent.net Тина призналась, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому она подвергалась в браке с первым мужем – музыкантом и продюсером Айком Тернером,korrespondent.net

Также певица имеет много проблем со здоровьем. В 2013 году она перенесла инсульт, а через три года после этого у нее обнаружили рак кишечника.

На фоне побочных эффектов у Тернер развилась почечная недостаточность и весной 2017 года она пережила пересадку почки.

В 2018 году 59-летний сын исполнительницы Крейг застрелился в своем доме в Калифорнии, что стало для нее настоящим потрясением.

"Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое", – подчеркнула Тернер.

Документальный фильм Тина выйдет 28 марта на канале HBO Max.



