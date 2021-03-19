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Тина Тернер завершила карьеру в 81 год

19.03.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарная исполнительница, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем, решила провести остаток жизни вдали от светской суеты.



 

Американская певица Тина Тернер попрощалась с фанатами. Об этом она заявила в документальном фильме Sky News под названием Tina (Тина), посвященном ее жизни, сообщает The Sun.
 
В ленте 81-летняя обладательница восьми Грэмми рассказала, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания.
 
Тина призналась, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому она подвергалась в браке с первым мужем – музыкантом и продюсером Айком Тернером, пишет korrespondent.net
Также певица имеет много проблем со здоровьем. В 2013 году она перенесла инсульт, а через три года после этого у нее обнаружили рак кишечника.
 
На фоне побочных эффектов у Тернер развилась почечная недостаточность и весной 2017 года она пережила пересадку почки.
 
В 2018 году 59-летний сын исполнительницы Крейг застрелился в своем доме в Калифорнии, что стало для нее настоящим потрясением.
 
"Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое", – подчеркнула Тернер.
 
Документальный фильм Тина выйдет 28 марта на канале HBO Max.
 
 
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Легендарная исполнительница, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем, решила провести остаток жизни вдали от светской суеты.
 
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