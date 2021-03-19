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Мезенцев сменил Рапоту на посту госсекретаря Союзного государства

19.03.2021 21:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев назначен на новую должность — госсекретаря Союзного государства.

Мезенцев сменил Рапоту на посту госсекретаря Союзного государства

Александр Лукашенко подписал 19 марта постановление «О Государственном секретариате», в котором и прописаны эти кадровые перестановки, передает телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко является председателем Высшего Госсовета Союзного государства.

 
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Бывший посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев назначен на новую должность — госсекретаря Союзного государства.
 
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