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Названа самая счастливая страна в мире

19.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названа самая счастливая страна в мире

  • 19.03.2021, 21:40
Названа самая счастливая страна в мире
Фото: iStock

Эта страна уже в четвертый раз подряд возглавила рейтинг.

Названа самая счастливая страна в мире — ею стала Финляндия. Об этом пишет Yle со ссылкой на рейтинг World Happiness Report.

Страна уже в четвертый раз подряд возглавила рейтинг. В десятку самых счастливых стран вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

США заняли 14-е место, Великобритания — 18-е, а Франция — 20-е. Из стран бывшего СССР самые хорошие показатели у Эстонии и Литвы – они на 28-м и 29-м местах соответственно.

Самыми несчастливыми странами стали Зимбабве и Танзания.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно в ООН, в нем оценивают 149 стран мира. Чтобы составить рейтинг, эксперты учитывают такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция, ВВП на душу населения, качество работы социальных систем, уровень свободы.

Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

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