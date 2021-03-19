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Обнаружен самый старый уличный столб Минска

19.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Обнаружен самый старый уличный столб Минска

  • 19.03.2021, 21:34
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Фото: Василий Семашко

Его отправили в музей.

Экспозиция Музея истории Минска пополнилась новым уникальным экспонатом. Это, вероятно, самый старый из сохранившихся уличных столбов. По приблизительным оценкам, ему порядка 80 лет, передает naviny.online.

Столб находился недалеко от перекрестка улиц Бирюзова и Скрыганова с северной стороны жилого комплекса «Каскад». Здесь фрагментарно сохранилась частная застройка.

Металлический столб был фактически неприметен среди деревьев, пока не заинтересовал журналиста Василия Семашко, который рассказал о своей находке заместителю директора Музея истории Минска Владимиру Воложинскому.

И вот сегодня уникальный столб был отправлен на реставрацию, после которой будет установлен в филиале музея на улице Раковской, 17.


Фото: Василий Семашко

Фото: Василий Семашко

Фото: Василий Семашко

Помощь в перемещении будущего музейного экспоната оказали неравнодушные к истории города жители микрорайона.

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Теги: Минск
 
 
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