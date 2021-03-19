Источник материала: Хартия'97

Обнаружен самый старый уличный столб Минска 19.03.2021, 21:34

Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/03/1616179502977164.gif"> Фото: Василий Семашко

Его отправили в музей.

Экспозиция Музея истории Минска пополнилась новым уникальным экспонатом. Это, вероятно, самый старый из сохранившихся уличных столбов. По приблизительным оценкам, ему порядка 80 лет, передает naviny.online .

Столб находился недалеко от перекрестка улиц Бирюзова и Скрыганова с северной стороны жилого комплекса «Каскад». Здесь фрагментарно сохранилась частная застройка.

Металлический столб был фактически неприметен среди деревьев, пока не заинтересовал журналиста Василия Семашко, который рассказал о своей находке заместителю директора Музея истории Минска Владимиру Воложинскому.

И вот сегодня уникальный столб был отправлен на реставрацию, после которой будет установлен в филиале музея на улице Раковской, 17.



Фото: Василий Семашко



Фото: Василий Семашко



Фото: Василий Семашко

Помощь в перемещении будущего музейного экспоната оказали неравнодушные к истории города жители микрорайона.

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