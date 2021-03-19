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Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

19.03.2021 22:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе визита на гродненское предприятие «Молочный мир» 19 марта Александр Лукашенко заявил, что не обещал президенту России Владимиру Путину провести конституционную реформу.

Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, [конституционная] комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По утверждению Лукашенко, глава РФ просто интересовался его планами и мыслями на этот счет. «Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы», — заявил он.

Как сообщалось, в состав конституционной комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошло 36 человек, представляющих различные сферы.

В ходе визита в Гродно Лукашенко заявил, что считает достойными кандидатами на президентский пост бывшего министра внутренних дел, своего помощника по Гродненской области Юрия Караева (хотя тот не родился на территории Беларуси) и бывшего министра здравоохранения, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ходе визита на гродненское предприятие «Молочный мир» 19 марта Александр Лукашенко заявил, что не обещал президенту России Владимиру Путину провести...
 
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