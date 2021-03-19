Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

В ходе визита на гродненское предприятие «Молочный мир» 19 марта Александр Лукашенко заявил, что не обещал президенту России Владимиру Путину провести конституционную реформу.





«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, [конституционная] комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По утверждению Лукашенко, глава РФ просто интересовался его планами и мыслями на этот счет. «Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы», — заявил он.

Как сообщалось, в состав конституционной комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошло 36 человек, представляющих различные сферы.

В ходе визита в Гродно Лукашенко заявил, что считает достойными кандидатами на президентский пост бывшего министра внутренних дел, своего помощника по Гродненской области Юрия Караева (хотя тот не родился на территории Беларуси) и бывшего министра здравоохранения, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.