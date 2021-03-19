Источник материала: Хартия'97

Беларусь готовится ко Дню Воли 19.03.2021, 23:24

1,092

Белорусы протестуют 223-й день подряд.

Сегодня 223 день протестов против фальсификации выборов, лжи, насилия и беспредела, которые творит узурпатор и его пособники. Мы не должны забывать, почему мы продолжаем протесты и какова наша конечная цель.

Представьте себе, что бы стало, если бы протест действительно заглохл, как того хотели ябатьки. Но благодаря людям, которые всё это время рисковали своими свободой и здоровьем, храня искру протеста, у нас есть уверенность, что совсем скоро наступит долгожданная весна! Именно этому сегодня были посвящены акции белорусов, пишет телеграм-канал Нехта .

Минские районы Велозавод, Тракторный, Смена, Серебрянка, Запад и другие напомнили, что до Дня Воли осталось всего 6 дней. С той же целью вышли Полоцк, Койданов (Дзержинск), Боровляны и Пружаны.

































Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .