Источник материала: Хартия'97

Аваков: Убийца ли Путин? Для меня ответ был понятен в 2014 году 3 19.03.2021, 22:51

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Глава МВД прокомментировал слова Байдена о президенте РФ.

Нет сомнений, что президент России Владимир Путин ялвяется убийцей, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом он сказал 19 марта в эфире ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина", комментируя слова президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли он Путина убийцей, передает gordonua.com .

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Для меня ответ был понятен в 2014 году. По данным ООН, 13200 человек погибло у нас на Донбассе, в том числе 3 тыс. мирных жителей. Это по данным ООН. По нашим данным, – значительно больше. И они бы там сами не погибли, если бы Путин не привел туда свои пророссийские банды. И в том же Славянске, когда убили четырех священников – двоих сыновей пастора и двоих дияконов, у одного восемь детей, у одного – трое... Я был там в эти дни, когда мы освобождали [город]", – сказал Аваков.

Он заявил, что этих людей "вывели и расстреляли бандиты, которые приезали по указанию [Путина] из России".

"Путин – убийца. Для нас нет вопроса", – подчеркнул министр.

На вопрос, могут ли слова Байдена означать начало новой холодной войны, Аваков ответил: "Да, это может быть холодная война между западной цивилизацией и "русской империей", как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы, потому что в этой своей игре Путин со своим трансформированным сознанием [...] может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого. Мы не должны отдавать свою свободу в угоду этим воздействиям. Мы должны быть готовы и мы будем готовы".

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