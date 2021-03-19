Источник материала: Хартия'97

США отправили в Черном море ракетный крейсер 4 19.03.2021, 22:28

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Ракетный крейсер Monterey

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Россия вывела все свои подлодки.

Корабль США USS Monterey сегодня, 19 марта, вошел в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности в регионе. Об этом сообщает в Twitter Шестой флот США, передает liga.net .

"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", – говорится в сообщении американских ВМС.

Российские СМИ сообщили, что РФ вывела на задания в море все шесть подводных лодок Черноморского флота.

Как сообщили ВМС США, USS Monterey будет действовать в Черном море вместе с союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми.

С 19 по 29 марта в Черном море планируется проведение учений НАТО Sea Shield 2021, в которых примут участие более 2000 военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов. Организует учения ВМС Румынии.

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