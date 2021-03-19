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Мы выходим!

20.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мы выходим!

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  • 19.03.2021, 22:07
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Мы выходим!

Белорус написал стихи, посвященные Роману Бондаренко.

Читатель телеграм-канала «Баста!» написал стихи, посвященные герою Беларуси Роману Бондаренко.

Рома! Мы выходим!

Бесконечно тянется тоска

В изумрудном бархатном закате...

Будто в нем скорбящая черта,

Будто кто-то сотворил из пятен.

Будто она ждёт и тянет руки,

Освещая нимбом каждый шаг.

Бонда́ренко Роман свои же муки

Небу передал вместо бумаг.

Мы таких закатов будто сталью

Никогда ещё не видели вживую.

Ты вселил надежду своей далью,

Ты вселил луч солнца, аллилуйя.

Царствие небесное, герой.

Мы благодарим тебя за смелость.

Ты прости, кто не вступил в тот бой.

Трусость, иногда окаменелость.

Для кого-то ты являлся братом,

Кто-то рисовал тебя, мой друг,

Кто-то проклинал ОМОНа матом.

Только ты один создал нам круг.

Ты объединил нас одним словом.

Царствие небесное, Герой!

25.03 - мы громом,

Мы выходим, Рома, мы с тобой!

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Белорус написал стихи, посвященные Роману Бондаренко.
 
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