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Главреда «Брестской газеты» обвинили в призыве к проведению несанкционированных массовых мероприятий

20.03.2021 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главному редактору негосударственной «Брестской газеты» Виктору Марчуку прокуратура вынесла предупреждение за распространение информации с призывом к проведению несанкционированных массовых мероприятий, сообщило издание.

Главреда «Брестской газеты» обвинили в призыве к проведению несанкционированных массовых мероприятий
Источник: b-g.by

«Представитель прокуратуры зачитал официальное предупреждение, напечатанное крупным шрифтом с двух сторон одного листа писчей бумаги. В пространном тексте также говорилось, что все это, конечно же, делается исключительно в благих целях, в интересах общества. Имеется в виду предупреждение, которое мне выносится. Ну и, конечно же, были перечислены варианты наказаний, если я не сделаю из этого "правильные" выводы. Из того, что запомнил, мне может светить, ежели что: штраф в 100 базовых величин, административная и уголовная ответственность с перспективой загреметь на срок до трех лет», — цитирует редакция Марчука.

Главред заявил представителю прокуратуры, что ему совершенно не понятна суть предупреждения. «Прежде всего я, конечно же, попросил его назвать дату публикации информации, якобы содержащей призыв к несанкционированным массовым мероприятиям. На что он сказал, что, наверное, у прокурора имеются какие-то данные, просто в документе не посчитали нужным их указать. Кроме того, представитель прокуратуры недвусмысленно намекнул, что если бы такая публикация была действительно размещена в интернете от моего имени, то со мной, скорее всего, разговаривали бы другие люди и в другом месте», — отметил Марчук.

Это уже второй вызов его в прокуратуру. 23 декабря 2020 года в редакцию приходила милиция, чтобы ознакомить Марчука с приглашением в прокуратуру для вынесения предупреждения за участие в съемках видеоролика «Обращение граждан Бреста, обеспокоенных эскалацией насилия в Беларуси».

В январе типография отказалась печатать «Брестскую газету», сейчас ее можно читать только на сайте.

 
Теги: Брест
 
 
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Главному редактору негосударственной «Брестской газеты» Виктору Марчуку прокуратура вынесла предупреждение за распространение информации с призывом к...
 
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