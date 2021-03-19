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Мезенцев сменил Рапоту на должности госсекретаря Союзного государства
Источник материала: АФН
Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, вакансия заполнена Дмитрием Мезенцевым, занимавшего должность посла РФ в Беларуси.
Соответствующее постановление №1 "О Государственном секретариате" подписал сегодня Лукашенко, как председатель Высшего госсовета Союзного государства.
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Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, вакансия заполнена Дмитрием Мезенцевым, занимавшего должность посла РФ в Беларуси.
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