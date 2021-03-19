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Цены резко пошли вниз - квартирный вопрос

20.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске на продажу выставлено рекордное число квартир.


Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"


За последнюю неделю цены на квартиры упали сразу на $29 за квадратный метр. Такого резкого падения не было с 2009 года, отмечает «Наша Нива».

В целом за 7 месяцев после президентских выборов квадратный метр подешевел с $1400 до $1255.

Сейчас на продажу выставлено 14550 квартир — это абсолютный рекорд за все время. Еще месяц назад продающихся квартир было меньше на 5000.

Если цена продолжит опускаться такими же темпами, то уже через месяц может вернуться на уровень 2006 года. Тогда квадратный метр стоил $ 1100.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на продажу выставлено рекордное число квартир.
 
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