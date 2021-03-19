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Шварценеггер согласился возглавить борьбу Земли против инопланетян

20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер согласился возглавить борьбу землян с инопланетянами, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

"Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить", – написал он. 

Ранее британский телеканал Blaze провел опрос, кто лучше всех с справится со вторжением пришельцев. В результате из 20 знаменитостей телезрители выбрали именно бывшего губернатора штата Калифорния.

В пятерку самых перспективных борцов с инопланетным вторжением вошли также Уилл Смит, Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятерку самых перспективных борцов с инопланетным вторжением вошли также Уилл Смит, Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.
 
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