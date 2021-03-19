|
Шварценеггер согласился возглавить борьбу Земли против инопланетян
20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер согласился возглавить борьбу землян с инопланетянами, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
"Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить", – написал он.
Ранее британский телеканал Blaze провел опрос, кто лучше всех с справится со вторжением пришельцев. В результате из 20 знаменитостей телезрители выбрали именно бывшего губернатора штата Калифорния.
В пятерку самых перспективных борцов с инопланетным вторжением вошли также Уилл Смит, Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятерку самых перспективных борцов с инопланетным вторжением вошли также Уилл Смит, Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)