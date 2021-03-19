Шварценеггер согласился возглавить борьбу Земли против инопланетян

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер согласился возглавить борьбу землян с инопланетянами, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

"Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить", – написал он.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi — Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021

Ранее британский телеканал Blaze провел опрос, кто лучше всех с справится со вторжением пришельцев. В результате из 20 знаменитостей телезрители выбрали именно бывшего губернатора штата Калифорния.

В пятерку самых перспективных борцов с инопланетным вторжением вошли также Уилл Смит, Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.