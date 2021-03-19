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Парад ко дню рождения Елизаветы II снова отменили – второй год подряд

20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Традиционный ежегодный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили во второй раз подряд из-за пандемии.

© REUTERS / POOL
Изящная Кейт Миддлтон приняла парад в честь Елизаветы II

"Парад не пройдет в традиционном виде в центре Лондона. Рассматриваются альтернативные варианты проведения парада, в том числе на площади в Виндзоре", – сообщил Букингемский дворец.

Монархи Британии отмечают свои дни рождения дважды. На самом деле королева Елизавета родилась 21 апреля, но ее официальный день рождения назначается на одну из суббот июня.

В официальный день рождения обычно проходит парад выноса знамени – Trooping the Colour, за которым в центре столицы страны наблюдают тысячи граждан.

Парад за 69 лет правления Елизаветы отменялся лишь дважды – в 1955-м из-за национальной забастовки железнодорожников и в 2020-м – из-за пандемии.

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Теги: Минск
 
 
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Парад за 69 лет правления Елизаветы отменялся лишь дважды – в 1955-м из-за забастовки железнодорожников и в 2020-м – из-за пандемии.
 
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