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Зеленая Беларусь: на одного белоруса приходится почти гектар леса

20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы, рассказали в Национальном статистическом комитете республики накануне Международного дня леса.

Всего лесами покрыто больше 9 миллионов гектаров территории страны, и лесных угодий становится все больше.

"По данным Министерства лесного хозяйства, за последнее десятилетие площадь лесного фонда в стране увеличилась на 188 тысяч гектаров", – подсчитали в статистическом комитете.

Самый зеленый район Беларуси находится в Витебской области – лесами покрыто больше 70% территории Россонщины. На втором месте – Наровлянский и Лельчицкий районы Гомельской области.

В целом же в Гомельской области лесами покрыто около половины территории – 46,6% страны, на втором месте – Витебская область.

В Белстате также отметили, что более 90% лесных угодий Беларуси сертифицированы в соответствии с международными схемами.

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Теги: Минск
 
 
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Около 40% площади Беларуси – это леса, на одного жителя страны приходится около 0,88 гектара лесных угодий.
 
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