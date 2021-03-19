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Зеленая Беларусь: на одного белоруса приходится почти гектар леса
20.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы, рассказали в Национальном статистическом комитете республики накануне Международного дня леса.
Всего лесами покрыто больше 9 миллионов гектаров территории страны, и лесных угодий становится все больше.
"По данным Министерства лесного хозяйства, за последнее десятилетие площадь лесного фонда в стране увеличилась на 188 тысяч гектаров", – подсчитали в статистическом комитете.
Самый зеленый район Беларуси находится в Витебской области – лесами покрыто больше 70% территории Россонщины. На втором месте – Наровлянский и Лельчицкий районы Гомельской области.
В целом же в Гомельской области лесами покрыто около половины территории – 46,6% страны, на втором месте – Витебская область.
В Белстате также отметили, что более 90% лесных угодий Беларуси сертифицированы в соответствии с международными схемами.
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Около 40% площади Беларуси – это леса, на одного жителя страны приходится около 0,88 гектара лесных угодий.
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