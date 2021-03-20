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«Шахтер» обыграл «Гомель» и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента

20.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шахтер» обыграл «Гомель» и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента

В хоккейном Кубке Президента сегодня второй полуфинальный матч провели «Шахтер» и «Гомель». Победу одержал «Шахтер» – 4:2. Счет в этом противостоянии стал равным - 1:1. А накануне «Юность» в первом поединке полуфинальной серии обыграла «Металлург».

Как и ожидалось, на этой стадии уже не бывает легких матчей, и победитель регулярного чемпионата встретил серьёзное сопротивление. «Юность» на экваторе матча выигрывала у жлобинского клуба – 3:1, но благодаря голам Евгения Астанкова и Виталия Пинчука гостям удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительные 20 минут класс «Юности» сказался, и ее лидер Михаил Стефанович принёс своей команде победу – 4:3. Минчане повели в серии – 1:0. Следующий матч этих соперников состоится завтра в Минске.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В хоккейном Кубке Президента сегодня второй полуфинальный матч провели «Шахтер» и «Гомель». Победу одержал «Шахтер» – 4:2. Счет в этом противостоянии стал равным -...
 
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