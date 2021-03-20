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«Не было даже где сесть, ложились прямо на трупы». Как 77 лет назад освобождали концлагерь «Озаричи»
Источник материала: ОНТ
77 лет назад советские войска освободили концлагерь «Озаричи». В Гомельской области фашисты устроили настоящую машину смерти, где мучили и убивали голодом, холодом и болезнями. Сегодня жертв лагеря смерти «Озаричи» вспоминали у мемориального комплекса. О тех, кто выжил и помнит одну из самых трагических страниц Великой Отечественной.
Машина смерти, где мучили и убивали голодом, холодом и болезнями. 77 лет назад советский войска освободили концентрационный лагерь «Озаричи». Сегодня жертв лагеря смерти «Озаричи» вспоминали у одноименного мемориального комплекса. Таким образом стартовала масштабная республиканская патриотическая акция «Мы помним». О тех, кто выжил и помнит одну из самых трагических страниц Великой Отечественной, – репортаж Ильи Соболева.
Весна 1944 года. Немцы отступают, но не сдаются. Местных жителей забирают с собой, а деревни – сжигают. Мужчин отправляли на работу в Германию, а вот стариков, женщин и детей немцы считали нахлебниками. Замысел был чудовищным: мирное население стало «живым щитом» и бактериологическим оружием против наступающих войск Красной Армии. Фактически пленные прикрывали немецкую оборону на наиболее уязвимом для гитлеровцев участке.
Лагерь располагался на открытом болоте. Под запретом были костры. Людей морили голодом, не давали воды. Тифозных больных помещали к здоровым, умерших запрещали хоронить. Многие просто сходили с ума. Это был план, утвержденный лично Гитлером.
Красноармейцы, освободившие узников, признавались: ничего ужаснее они на войне не видели. На территории лагеря было объявлено чрезвычайное положение: карантинные зоны и 25 полевых госпиталей. Лагерь просуществовал всего 10 дней, но успел унести жизни десятков тысяч мирных жителей. Всего было спасено более 30 тысяч человек. Живых свидетелей тех событий с каждым годом становится всё меньше. Но в память о них сюда приезжают их дети.
Кто прошел через лагерь смерти «Озаричи», вспоминали сегодня у мемориального комплекса. Митинг-реквием собрал более 500 человек, это бывшие узники, ветераны войны, представители власти, трудовых коллективов и молодёжь.
В этот день они здесь – ради памяти тех, кто навсегда остался в топком болоте, не замерзающем даже зимой. И ради того, чтобы подобное никогда больше не повторилось. К мемориалу возложили цветы, погибших почтили минутой молчания.
Для уничтожения мирного населения гитлеровцам, как оказалось, не обязательно было пользоваться газовыми камерами или строить крематории. У узников Озаричей не было порядковых номеров. Все даты и цифры у них зарубцевались на сердце, только у той боли нет срока давности, как и преступлений, совершенных против человечества. В Беларуси их никогда не забудут. Мы помним.
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«Не было даже где сесть, ложились прямо на трупы». Как 77 лет назад освобождали концлагерь «Озаричи»
77 лет назад советские войска освободили концлагерь «Озаричи». В Гомельской области фашисты устроили настоящую машину смерти, где мучили и убивали голодом, холодом...
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