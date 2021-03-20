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Странная водолазка с оптической иллюзией вызвала обсуждение в Сети

20.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Странная водолазка с оптической иллюзией вызвала обсуждение в Сети

На Reddit был загружен необычный снимок, привлекший внимание пользователей. Речь о фото мужчины в водолазке с оптической иллюзией.

Автор поста пояснил, что получил водолазку в подарок от мамы. Многие пользователи форума признались, что такой предмет гардероба пришелся им по вкусу. При этом у других людей водолазка вызвала отвращение.


Комментаторы на Reddit отметили, что рисунок стройнит обладателя водолазки. Но нашлись и те, кого укачивало, если они смотрели на фото слишком долго.

Пост за непродолжительное время собрал тысячи лайков.

Фото: Reddit

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На Reddit был загружен необычный снимок, привлекший внимание пользователей. Речь о фото мужчины в водолазке с оптической иллюзией. Автор поста пояснил, что получил...
 
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