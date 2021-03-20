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Странная водолазка с оптической иллюзией вызвала обсуждение в Сети
Источник материала: ОНТ
На Reddit
Автор поста пояснил, что получил водолазку в подарок от мамы. Многие пользователи форума признались, что такой предмет гардероба пришелся им по вкусу. При этом у других людей водолазка вызвала отвращение.
Комментаторы на Reddit отметили, что рисунок стройнит обладателя водолазки. Но нашлись и те, кого укачивало, если они смотрели на фото слишком долго.
Пост за непродолжительное время собрал тысячи лайков.
Фото: Reddit
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На Reddit был загружен необычный снимок, привлекший внимание пользователей. Речь о фото мужчины в водолазке с оптической иллюзией. Автор поста пояснил, что получил...
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