Странная водолазка с оптической иллюзией вызвала обсуждение в Сети

Источник материала: ОНТ

На Reddit был загружен необычный снимок, привлекший внимание пользователей. Речь о фото мужчины в водолазке с оптической иллюзией.

Автор поста пояснил, что получил водолазку в подарок от мамы. Многие пользователи форума признались, что такой предмет гардероба пришелся им по вкусу. При этом у других людей водолазка вызвала отвращение.





Комментаторы на Reddit отметили, что рисунок стройнит обладателя водолазки. Но нашлись и те, кого укачивало, если они смотрели на фото слишком долго.

Пост за непродолжительное время собрал тысячи лайков.

Фото: Reddit

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram