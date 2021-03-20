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«Вечар» в Купаловском театре: спектакль по пьесе Алексея Дударева снова на сцене

20.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вечар» в Купаловском театре: спектакль по пьесе Алексея Дударева снова на сцене

Не томный «Вечар» в Купаловском театре. Спектакль по пьесе Алексея Дударева с актёрами, которым можно только верить, снова на сцене. Это всегда «наши дни», хотя премьера «реквиема в одном действии» состоялась 15 лет назад. Сегодня зал был полон. 


Если звёзды зажигаются, значит, вечер обещает быть красивым. Сегодня элегантно одетая публика шла в театр «на имена». Не программный «сюрприз»! Прима Купаловского стала ещё одной героиней: Марии Захаревич Орден Франциска Скорины. 

Автор «Вечара» в этот вечер остался дома. Дударев обещал исправиться, когда поправится. Драматург сегодня «кланялся» купаловцам по телефону. Овсянникову и Мироновой не надо было входить в роль, они в ней «живут» с первого вздоха.      

Тамара Миронова, заслуженная артистка Беларуси: «Когда я начинала играть её, я ещё играла про свою бабушку, теперь уже играю и про себя. И думаю, что, кто пойдёт за мной, тоже будет играть про меня, потом про себя. Эта пьеса о наших предках. Валерий Николаевич Раевский решил это всё "приподнять" и сделать реквием о поколении. Но это торжественная вещь – реквием. Это переход торжественный».

История, написанная в 1982 году, не на один вечер «глыбокая ў сваёй прастаце». Позабытая деревня, где позаброшенные старики коротают свой век. Сегодня состоялся дебют Василия Сушицкого новичка на этой сцене. Односельчане верят только в лучшее. 

Вечер перестаёт быть томным, когда «звёзды зажигают», когда истинные купаловцы выступают в декорациях своего главного художника Бориса Герлована. Спектакль продлился полтора часа без антракта. Уже 15 лет звучат аплодисменты в финале. Классика – это всегда наши дни.

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Не томный «Вечар» в Купаловском театре. Спектакль по пьесе Алексея Дударева с актёрами, которым можно только верить, снова на сцене. Это всегда «наши дни», хотя...
 
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