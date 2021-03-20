Обстановка на рынке труда, введение ID-карт и новости мировой экономики. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Всё больше американцев остаются без работы. За неделю стремительно выросло число заявок на пособие. 770 тысяч обращений. И, похоже, что с безработицей будут бороться не власти, а корпорации. Google создаст минимум 10 тысяч рабочих мест. А вот как дела обстоят на белорусских рынках – труда и товаров?





Экономика Беларуси выросла на 0,8%. Больше 23 миллиардов рублей. Это первая оценка ВВП за январь-февраль. Объём промышленного производства превысил 21 миллиард рублей (плюс 8,5%). В обрабатывающей промышленности рост на 7,5%. В горнодобывающей – показатель не дотянул до уровня начала прошлого года. По снабжению электроэнергией – динамика положительная.

Малому бизнесу помогут деньгами. Всё зависит от положения дел. Точнее, от выручки без учёта НДС. Её предельные значения для обращения за государственной финансовой поддержкой определило правительство.

Показатель берётся за 2020-й. «Потолок» для ИП – 416 тысяч рублей. Для микроорганизаций – чуть больше трёх миллионов, для малых – практически 11,5 миллионов рублей.

Почти два миллиарда рублей – такую сумму правительство намерено инвестировать в отстающие регионы за пять лет. Это 30 районов. И развивать их будут по обновлённому плану.

Большинство, что называется, уязвимых районов – 22. Относятся к аграрному типу, шесть считаются агропромышленными. В двух – промышленность превалирует над аграрной экономикой. Есть несколько направлений инвестиционных программ: создание новых производств; проекты на действующих предприятиях – больше сотни инициатив на 400 миллионов рублей. Инфраструктурные проекты. Их порядка трёх сотен. Большая часть – социального назначения на полмиллиарда рублей.

Инвестиционные проекты – это новые рабочие места. И пока меньше всего вакансий в Витебской, Могилёвской и Брестской областях. Пять-шесть – на одного безработного. В столице и Минской области другая статистика – больше 20 и 13. Примерно на одном уровне – ситуация с заявками в Гродненской и Гомельской областях.

Зарегистрировано безработных на 18% меньше, чем год назад. Уровень безработицы на начало марта – 0,2%. На бирже труда – порядка 8,5 тысяч человек. Нанимателям нужно в девять раз больше новых сотрудников. 72 тысячи свободных мест. Решить вопрос помогает государство. Благодаря программе содействия занятости постоянную работу за два месяца нашли больше 11 тысяч белорусов. Получают новую профессию, проходят переподготовку или повышение квалификации практически 700 безработных.

Биометрические паспорта и ID-карты вводятся с 1 сентября. Один документ понадобится для поездок за границу, а вот идентификационная карта станет внутренним удостоверением личности. Планировалось, что на неё будут записывать электронную цифровую подпись гражданина.

- Как ее сможет использовать владелец? Остался ли прежним подход к интеграции подписи и ID-карты?

Татьяна Ускова, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг: «Да, всё верно вы заметили. Подход сохраняется. На ID-карте будет зашита электронная цифровая подпись. И срок её действия – 10 лет. И каждый гражданин с помощью этой карты сможет получать госуслуги и административные процедуры в электронном виде. Это очень важно, потому как данный шаг приблизит нас всех, наших граждан к цифровому общению с государством. Самое главное, что получим мы все, каждый из нас, это, конечно же, экономия времени, которое можно будет потратить на себя, на свою семью. Это будет действительно новая веха в развитии электронного правительства, к которому мы все движемся».

- В Беларуси выдано 923 тысячи ключей цифровой подписи. Кто так удостоверяет документы?

Татьяна Ускова, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг: «Что касается пользователей ЭЦП, то, конечно, львиная доля, это юридические лица, бизнес и индивидуальные предприниматели. Порядка 90%. Среди этого количества можно сказать, что 60% пользователей – это крупные, да, крупные структуры. 30% – ИП. Среди юридических лиц, я хотела бы заметить, что очень популярны и востребованы электронные сервисы Государственного таможенного комитета. Это связано с тем, что ЭЦП применяется при подписании таможенных документов, что значительно упрощает перемещение грузов и облегчает жизнь бизнесу».

- ЭЦП даёт возможности бизнесу оперативно отчитываться перед госорганами. А если говорить об обычных белорусах, физлицах?

Татьяна Ускова, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг: «ЭЦП для гражданина может понадобиться, например, чтобы получить какие-то сервисы, связанные с суммами зарплат, с суммами каких-то начислений, задолженностей. Также у нас очень популярны на едином портале электронных услуг сервисы Национального кадастрового агентства. Всё то, что связано с землёй, с собственностью».

- Не имея электронной цифровой подписи, получается, что тоже можно просто зарегистрироваться и получить какие-то услуги?

Татьяна Ускова, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг: «Для того, чтобы получить электронные услуги на едином портале электронных услуг необязательно иметь ЭЦП, а можно получить сервисы по обычной регистрации, по логину и паролю. К примеру, получение пропуска для пребывания в погранполосе. Ещё один такой интересный сервис касается проверки благонадёжности контрагентов. Это репутационная надёжность. Этим сервисом могут воспользоваться и граждане, и ИП, и юрлица. Стоит сервис всего 42 копейки. При этом пользователь получает такую выписку, мини-справку что ли, из нескольких баз данных».

Лучшие клиенты – Россия, Литва и Латвия. Это тройка лидеров по закупкам на Белорусской товарной бирже. Сумма сделок с российскими участниками только за два первых месяца года почти в 3 раза превысила показатель 2020-го. Это 12 миллионов долларов. Покупать на нашей бирже стали три десятка новых компаний из России. Самый большой спрос на белорусскую «молочку», мясо, рапсовое масло, стройматериалы. Первые две строчки рейтинга – за странами Балтии. Общая сумма сделок – 50 миллионов долларов.

А вот настроения на мировых рынках не очень. Пандемия создала огромные экономические сложности в США и по всему миру. Это заявил накануне Федрезерв. Но прогноз по ВВП, безработице и инфляции всё же улучшил. Из-за этого все три основных фондовых индекса США отметились ростом. Рекордным – Dow Jones и S&P 500. Выросли и акции авиакомпаний. Причина оптимизма – вакцинация. С этой недели – рекордный рост бронирований путёвок. Но самые высокие ставки инвесторы будут делать на кухни-призраки! Так называют сервисы для доставки еды. Люди чаще заказывают блюда навынос и тратят всё больше денег. К 2024 году рынок достигнет четырёхсот миллиардов долларов. А к концу десятилетия – триллиона.

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