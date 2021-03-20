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МВД: задержан мужчина, призывавший к насилию над милиционерами
Источник материала: ОНТ
Правоохранителями был задержан 39-летний житель Молодечно, который призывал к насилию над милиционерами и разжигал социальную вражду в Telegram-чате «Молодечно для жизни Chat». Об этом
По итогам лингвистической экспертизы публикации мужчины признали призывающими к насилию. Посты могли читать другие люди, поэтому в отношении жителя Молодечно было возбуждено уголовное дело за разжигание социальной розни и вражды.
Подозреваемый также является фигурантом по еще нескольким делам об оскорблении должностных лиц и силовиков.
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Правоохранителями был задержан 39-летний житель Молодечно, который призывал к насилию над милиционерами и разжигал социальную вражду в Telegram-чате «Молодечно для...
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