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Искусство в массы! Фотоэкскурсия по Национальному художественному музею Республики Беларусь
Источник материала: ОНТ
Национальный художественный музей Республики Беларусь – крупнейшее в нашей стране собрание белорусского и зарубежного искусства. В залах музея и его хранилищах находится больше тридцати тысяч произведений, которые представлены в двадцати разнообразных коллекциях, постоянных и временных экспозициях.
Мы посетили художественный музей и были поражены масштабом! Делимся с вами фото и видео этого уникального места.
Зал русского искусства XVIII века
Зал русского искусства XIX века
Зал русского искусства начала XX века
Новый корпус Национального художественного музея
Зал древнебелорусского искусства
Зал западноевропейского искусства
Зал искусства стран Востока XIV-XX века
Зал белорусского искусства XX века
Зал белорусского искусства конца XX – начала XXI века
Фото: Анастасия Штайда, ОНТ
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Национальный художественный музей Республики Беларусь – крупнейшее в нашей стране собрание белорусского и зарубежного искусства. В залах музея и его хранилищах...
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