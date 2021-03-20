Искусство в массы! Фотоэкскурсия по Национальному художественному музею Республики Беларусь

Источник материала: ОНТ

Национальный художественный музей Республики Беларусь – крупнейшее в нашей стране собрание белорусского и зарубежного искусства. В залах музея и его хранилищах находится больше тридцати тысяч произведений, которые представлены в двадцати разнообразных коллекциях, постоянных и временных экспозициях.

Мы посетили художественный музей и были поражены масштабом! Делимся с вами фото и видео этого уникального места.

















Зал русского искусства XVIII века



Портрет Екатерины II. Конец 1770-х гг. Неизвестный художник





Зал русского искусства XIX века



«Буря на Азовском море», 1887 г. Иван Айвазовский



«Неравный брак», 1862 г. Василий Пукирев



«Лесное кладбище», 1893 г. Иван Шишкин





Зал русского искусства начала XX века



«Натюрморт с дынями и тыквами», 1915-1916 гг. Илья Машков





Новый корпус Национального художественного музея





Зал древнебелорусского искусства



«Царские ворота», XVI век





Зал западноевропейского искусства



«Мадонна в цветах». Даниэль Сегерс





Зал искусства стран Востока XIV-XX века





Зал белорусского искусства XX века



«Минск 3 июля 1944 года», 1955 г. Валентин Волков



«Партизанская Мадонна Минская», 1978 г. Михаил Савицкий





Зал белорусского искусства конца XX – начала XXI века



«Осенний свет», 2002 г. Валерий Шкарубо

Фото: Анастасия Штайда, ОНТ

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