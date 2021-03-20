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Дмитрий Мезенцев назначен на пост Госсекретаря Союзного государства

20.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Мезенцев назначен на пост Госсекретаря Союзного государства

Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Кадровые перестановки прописаны в постановлении №1 «О Государственном секретариате», которое 19 марта подписал Президент Беларуси и Председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко, передает «Пул Первого».


Григорий Рапота занимал пост Госсекретаря Союзного государства с 15 декабря 2011 года. О намерении покинуть эту должность политический деятель заявлял в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мезенцев был освобожден от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным. Мезенцев занимал пост посла России в Беларуси с 30 апреля 2019 года.

Фото: БЕЛТА

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Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Кадровые перестановки прописаны в...
 
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