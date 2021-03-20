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Дмитрий Мезенцев назначен на пост Госсекретаря Союзного государства
Источник материала: ОНТ
Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Кадровые перестановки прописаны в постановлении №1 «О Государственном секретариате», которое 19 марта подписал Президент Беларуси и Председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко,
Григорий Рапота занимал пост Госсекретаря Союзного государства с 15 декабря 2011 года. О намерении покинуть эту должность политический деятель
Ранее
Фото: БЕЛТА
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Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Кадровые перестановки прописаны в...
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