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Весна покажет, кто и где недоработал. Смотрите, что в этот раз прислали на «Доску позора»
Источник материала: Tut.by
Весна пришла, и, как ожидалось, наружу вылезла неприглядная картинка наших дворов и улиц — лужи-моря (ливневки где?), ямы в асфальте, провалы на тротуарах, грязища вместо благоустройства. И это можно увидеть не только в самых бедных райцентрах, но и в столице. В подтверждение — свежие фотосвидетельства наших читателей на «
Андреевщина, Оршанский район. Здесь не так давно был построен арендный дом для медиков. Строил Витебский ДСК. Новоселы столкнулись с проблемой: за один месяц случилось два потопа.
Жильцы пишут, что причина — в силуминовых фитингах, которыми соединены трубы водоснабжения (в доме верхняя разводка): «Пострадало минимум 5 квартир. Профком медиков выделил 100 рублей материальной помощи за первый потоп. Но не успели мы решить, что делать по поводу первого потопа, пришел второй потоп!».
Минск, улица Горецкого. Люди жалуются, что строительство новой дороги, соединяющей улицы Горецкого и Семеняко (которое должно было закончиться еще в прошлом году), до сих пор не закончено. «Благоустройство не выполнено, повсюду грязь, лужи, отсутствует газон», — пишут они.
Витебск. Чудесная детская площадка рядом с новым Полоцким путепроводом между домами 10 и 12 по улице Локомотивной. Пишут, что это пример «свежего благоустройства».
А это проезд у дома № 6 по улице Леонова и «море» у подъездов.
А еще у магазина «Витебские продукты» по улице Воинов-Интернационалистов, 25, замечена бездонная мусорка.
Борисов. Вот уже больше месяца не доезжая до предприятия «ГОЗНАКа» в районе ДОК из очистных колодцев в реку хлещет фонтан. Байдарочникам приходится разворачиваться, как только почувствуют вонь.
Бобруйск. Нам прислали фото пешеходной дорожки между домом №23 по улице генерала Батова и магазином. Пишут, что в таком состоянии она уже как минимум второй год и наиболее красноречиво это все выглядит сейчас: «Гениальное решение устлать выбоины листами ДСП-ДВП пришло на ум то ли местным жителям, уставшим от перепрыгивания луж, то ли работникам ЖКХ».
Столин, улица Терешковой, 19. В подвальном помещении дома жильцы заметили странную конструкцию, которую оставили после себя сантехники. Это не что иное, как канализационная труба, которая установлена в проходе.
Гродно, проспект Лебедева. Пишут, что его открыли пару лет назад, а тротуар уже уходит под землю (глубина пролома полметра, а то и больше).
Минск, ул. Новоуфимская. Возле школы № 30 замечен провал грунта на пешеходной дорожке около канализационного люка.
Минск, улица Козыревская, 21, корпус 2. Капитальный ремонт дома закончили к декабрю прошлого года. Но некоторые жильцы дома увидели недоработки: «Электрики, видимо, не знают о существовании кабельных каналов, распределительных щитков и боксов в 21 веке», — пишут они.
Минск, переулок Калинина, 3. Как вам компоновка распределительного щита в подъезде?
Минск, улица Холмогорская, 47, корпус 1. Нам пишут, что крыльцо у третьего подъезда жильцам обещали сделать в последнем квартале 2020 года. Но пока руки не дошли.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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