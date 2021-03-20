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Весна покажет, кто и где недоработал. Смотрите, что в этот раз прислали на «Доску позора»

20.03.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна пришла, и, как ожидалось, наружу вылезла неприглядная картинка наших дворов и улиц — лужи-моря (ливневки где?), ямы в асфальте, провалы на тротуарах, грязища вместо благоустройства. И это можно увидеть не только в самых бедных райцентрах, но и в столице. В подтверждение — свежие фотосвидетельства наших читателей на «Доске позора».

Андреевщина, Оршанский район. Здесь не так давно был построен арендный дом для медиков. Строил Витебский ДСК. Новоселы столкнулись с проблемой: за один месяц случилось два потопа.



Жильцы пишут, что причина — в силуминовых фитингах, которыми соединены трубы водоснабжения (в доме верхняя разводка): «Пострадало минимум 5 квартир. Профком медиков выделил 100 рублей материальной помощи за первый потоп. Но не успели мы решить, что делать по поводу первого потопа, пришел второй потоп!».




Последствия потопов: отвалились обои, ламинат можно выбрасывать, телевизор хлебнул воды, секция немного вздулась. Как сообщает один из жильцов дома, ЖЭС разводит руками и говорит, что виноват застройщик.


Минск, улица Горецкого. Люди жалуются, что строительство новой дороги, соединяющей улицы Горецкого и Семеняко (которое должно было закончиться еще в прошлом году), до сих пор не закончено. «Благоустройство не выполнено, повсюду грязь, лужи, отсутствует газон», — пишут они.




Барановичи, улица Ленина. Здесь замечен столб освещения с торчащими проводами — это безопасно для людей?


Фото предоставлено читателем

Витебск. Чудесная детская площадка рядом с новым Полоцким путепроводом между домами 10 и 12 по улице Локомотивной. Пишут, что это пример «свежего благоустройства».


Фото предоставлено читателем

А это проезд у дома № 6 по улице Леонова и «море» у подъездов.


Фото предоставлено читателем

А еще у магазина «Витебские продукты» по улице Воинов-Интернационалистов, 25, замечена бездонная мусорка.



Витебск, микрорайон Билево. У пешеходного перехода у поворота с Московского проспекта на улицу Независимости знак установили по центру тротуара.


Фото предоставлено читателем

Борисов. Вот уже больше месяца не доезжая до предприятия «ГОЗНАКа» в районе ДОК из очистных колодцев в реку хлещет фонтан. Байдарочникам приходится разворачиваться, как только почувствуют вонь.

Бобруйск. Нам прислали фото пешеходной дорожки между домом №23 по улице генерала Батова и магазином. Пишут, что в таком состоянии она уже как минимум второй год и наиболее красноречиво это все выглядит сейчас: «Гениальное решение устлать выбоины листами ДСП-ДВП пришло на ум то ли местным жителям, уставшим от перепрыгивания луж, то ли работникам ЖКХ».


Фото предоставлено читателем

Столин, улица Терешковой, 19. В подвальном помещении дома жильцы заметили странную конструкцию, которую оставили после себя сантехники. Это не что иное, как канализационная труба, которая установлена в проходе.




Раков, улица Тихая. Газовый счетчик повернут к дому. А как показания смотреть? Наверное, с зеркальцем.


Фото предоставлено читателем

Гродно, проспект Лебедева. Пишут, что его открыли пару лет назад, а тротуар уже уходит под землю (глубина пролома полметра, а то и больше).


Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Новоуфимская. Возле школы № 30 замечен провал грунта на пешеходной дорожке около канализационного люка.



Минск, улица Козыревская, 21, корпус 2. Капитальный ремонт дома закончили к декабрю прошлого года. Но некоторые жильцы дома увидели недоработки: «Электрики, видимо, не знают о существовании кабельных каналов, распределительных щитков и боксов в 21 веке», — пишут они.


Фото предоставлено читателем

Минск, переулок Калинина, 3. Как вам компоновка распределительного щита в подъезде?


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Холмогорская, 47, корпус 1. Нам пишут, что крыльцо у третьего подъезда жильцам обещали сделать в последнем квартале 2020 года. Но пока руки не дошли.


Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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