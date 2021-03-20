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В Исландии началось извержение вулкана, который «спал» 6000 лет
Источник материала: Хартия'97
В Исландии началось извержение вулкана, который «спал» 6000 лет
Вулкан проснулся в 32 километрах от столицы страны Рейкьявика.
В 32 километрах от столицы Рейкьявика на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль.
Об этом сообщает
«Извержение представляет собой трещину длиной около 500−700 м. Лава растеклась в пределах 1 километра», — сообщили в геологической службе.
Отмечается, что в связи с извержением вулкана код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.
Вулкан Фаградалсфьяль не был активен последние 6000 лет. Это вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.
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