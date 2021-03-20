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В Исландии началось извержение вулкана, который «спал» 6000 лет

20.03.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Исландии началось извержение вулкана, который «спал» 6000 лет

  • 20.03.2021, 8:03
В Исландии началось извержение вулкана, который «спал» 6000 лет

Вулкан проснулся в 32 километрах от столицы страны Рейкьявика.

В 32 километрах от столицы Рейкьявика на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль.

Об этом сообщает Associated Press.

«Извержение представляет собой трещину длиной около 500−700 м. Лава растеклась в пределах 1 километра», — сообщили в геологической службе.

Отмечается, что в связи с извержением вулкана код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.

Вулкан Фаградалсфьяль не был активен последние 6000 лет. Это вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.

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