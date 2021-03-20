Ищем в автокомиссионках и автохаусах машины постарше и подешевле. Что продают с площадок?

Источник материала: Tut.by

Обычно в автохаусах и комиссионках «старички», да еще в хорошем состоянии, встречаются редко. AUTO.TUT.BY поискал среди всего многообразия если не «бриллианты», то уж точно «жемчужины». Кстати, за большинство таких экземпляров не нужно платить транспортный налог.





Один из самых старых автомобилей нашелся в автохаусе MyCar Selection. Это «Волга» ГАЗ-21 1957 года выпуска. Пробег раритета — 49 тысяч км. Цена впечатляет — 20 650 долларов.



«Автомобиль в идеальном состоянии. Кузов полностью восстановлен до заводского состояния, сохранены заводские элементы, заводские комплектующие 1957 года!» — так описывает машину продавец.

Если «Волга» покажется вам слишком дорогой, мы нашли ей более дешевую замену на площадке «Автодом». Это «Москвич-407″ 1960 года выпуска. Автомобиль с возрастными проблемами вроде порванных сидений. Тем не менее состояние близко к оригинальному.





Стоит такой экземпляр 9999 долларов.

В автосалоне „4 Колеса“ есть своя звезда коллекции — ВАЗ 2101 1985 года выпуска с пробегом всего 5998 км. Под капотом у „классики“ — 1,2-литровый бензиновый мотор. Стоит такой раритет тех же 9999 долларов. Но это явно лишь для привлечения внимания.



Продавец не скупится на достоинства: „Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Лидер проекта „Капсула времени“. 6000 км оригинального пробега, 100% аутентичное состояние. Цену на этот бесценный экземпляр можно обсудить индивидуально“. Судя по тому, что машина стоит там с прошлого года, обсуждение цены пока заходит в тупик. Или просто в автосалоне не хотят расставаться с „копейкой“.

От советской „классики“ переходим к немецкой. В Гродно мы нашли хорошо сохранившийся экземпляр Audi 80 B2 1986 года выпуска с пробегом 396 тысяч км. Для Audi старой школы — пыль.



Вот что пишет продавец о машине: „Машина обслужена и ухожена, в хорошем состоянии. Единственный владелец в РБ с 1996 г. Мотор работает чётко, ровно, без посторонних или лишних звуков. Заводится с пол-оборота в любую погоду. Стоит 5-ти ступенчатая коробка передач. Салон в хорошем состоянии: всё как на фото. По подвеске никаких работ проводить не нужно, машина едет комфортно“. На первый взгляд цена в 1450 долларов не кажется завышенной.

И снова Гродно, и снова Audi — но уже „сотка“. Если верить продавцу, пробег у машины всего 300 тысяч км. Под капотом — 1,8-литровый бензиновый двигатель в сочетании с механической коробкой передач.





Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без ржавчины. Лучший мотор в линейке. Отличная резина. Все, что есть, все работает. Оригинальный пробег. Автомобиль без внешних и без внутренних изъянов. Обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации. Возможны любые проверки с вашей стороны». Просят за машину 1490 долларов. Но есть один нюанс. Обратите внимание на утопленные ручки — такие начали ставить с 1988 года.

А в Минке тем временем продается с площадки автохауса Volkswagen Jetta 1988 года с пробегом 554 тысячи км. Это, конечно, уже многовато. Но с виду автомобиль еще крепок.





Продавец расхваливает машину на все лады: «Авто с 2007 года в одних руках. Была вся в родной краске. Сейчас только косметический окрас. Можете проверять прибором. родные арки, стаканы и пороги. В сварке не будет нуждаться ещё много лет. Салон почти как новый. Вся новая подвеска. Полное ТО 1 тысячу км назад. Ещё на фото есть список всех работ по ней. На машине можно хоть сейчас во Владивосток. Мотор поёт, работает идеально как на газу, так и на бензине. Вообще надо увидеть её в живую и всё станет ясно». Цена за машину полумиллионным пробегом немалая — почти 2 тысячи долларов.

«СтудияАвто» в Гродно запаслась эксклюзивом из Японии. Это Honda Accord 1988 года выпуска с кузовом купе. Или трехдверный хэтчбек — кому как нравится. Под капотом здесь двухлитровый бензиновый двигатель. Пробег — 298 тысяч км.





Продавец утверждает, что состояние автомобиля близкое к идеальному. Видимо отсюда и цена в 2750 долларов. Но машина и вправду настоящий эксклюзив и редкость.

В нашем обзоре мы не могли обойтись без Volkswagen Passat «универсал». К сожалению, не дизель. Этот экземпляр — с бензиновым 1,8-литровым мотором. И в хорошем состоянии, несмотря на пробег 350 тысяч.



Никакого дополнительного описания автомобиля продавец не предоставил, так что надо ехать и смотреть. Как минимум салон сохранился великолепно для своих лет. Предлагаемая цена — 1490 долларов.

Если вы думаете, что в trade-in принимают только относительно дорогие авто, то вы ошибаетесь. На площадке «Атлант-М» мы нашли машину всего за 599 долларов. Это Mitsubishi Galant 1990 года выпуска с пробегом 300 тысяч км.



Продавец пишет, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Поклонникам старых «японцев» рекомендуем хотя бы посмотреть. Двигатель у автомобиля 1,8-литровый бензиновый, коробка передач — механическая.

Еще одна площадка trade-in — «ФелОкт-сервис» — готова продать Mercedes-Benz E-класс W124. Автомобиль 1991 года выпуска, с пробегом 392 тысячи км. Под капотом — двухлитровый дизель с «автоматом».



Внешне автомобиль держится бодрячком, но салон несет следы возраста и эксплуатации. Цена — 1980 долларов.

На десерт — еще один представитель советского автопрома, правда, не дотягивающий до статуса «классики». Но экземпляр интересный — Москвич 2141, выпущенный в 1991 году и проехавший с тех пор мизерные 42 тысячи км.





Что пишет продавец? «Куплен новым в Минске в автосалоне «Москвич», полное ТО, родная краска 100%, один владелец, идеальное состояние, новые шины. Цена кажется умеренной для такой «капсулы времени» — 1950 долларов.