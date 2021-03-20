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Тест по информатике за 6-й класс. Пройдете?
Источник материала: Tut.by
Информатика за 11-й класс действительно может показаться кому-то трудной, хотя у современных детей наверняка вызывает чувство скуки. А вот то, что рассказывают на этом предмете в 6-м классе, под силу даже далеким от компьютеров людям. 42.TUT.BY скачал учебник по информатике, рассчитанный на детей 11−12 лет, и составил по нему тест. Пройдете?
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То, что рассказывают на информатике в 6-м классе, под силу даже далеким от компьютеров людям. 42.TUT.BY скачал учебник, рассчитанный на детей 11−12 лет, и составил по нему...
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