Дыра недели. Умирающий городок возле Финского залива с квартирами от €1500

Источник материала: Onliner

Когда смотришь на эстонский городок Кивиыли с высоты птичьего полета, кажется, что это не город, а декорация к высокобюджетному фильму о городе. Есть здания, парки, скверы и магазины, уложен асфальт и вымощен тротуар, не хватает только одного — актеров. В советские времена Кивиыли был одним из центров сланцеперерабатывающей промышленности. И, как всякий шахтерский городок, стал увядать в новые времена, когда мир перешел на более прогрессивные энергоносители. На комбинате, который раньше обеспечивал занятостью 10-тысячное население города, уверенно сокращают рабочие места. Того и гляди предприятие закроется, ввиду чего существование маленького городка в 10 км от Финского залива потеряет остатки смысла. В рубрике «Дыра недели» Onliner продолжает рассказывать о местах, на которые лучше смотреть через окошко браузера.