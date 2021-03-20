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Дыра недели. Умирающий городок возле Финского залива с квартирами от €1500

20.03.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда смотришь на эстонский городок Кивиыли с высоты птичьего полета, кажется, что это не город, а декорация к высокобюджетному фильму о городе. Есть здания, парки, скверы и магазины, уложен асфальт и вымощен тротуар, не хватает только одного — актеров. В советские времена Кивиыли был одним из центров сланцеперерабатывающей промышленности. И, как всякий шахтерский городок, стал увядать в новые времена, когда мир перешел на более прогрессивные энергоносители. На комбинате, который раньше обеспечивал занятостью 10-тысячное население города, уверенно сокращают рабочие места. Того и гляди предприятие закроется, ввиду чего существование маленького городка в 10 км от Финского залива потеряет остатки смысла. В рубрике «Дыра недели» Onliner продолжает рассказывать о местах, на которые лучше смотреть через окошко браузера.

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Когда смотришь на эстонский городок Кивиыли с высоты птичьего полета, кажется, что это не город, а декорация к высокобюджетному фильму о городе. Есть здания,...
 
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