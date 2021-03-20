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Обзор кроссовок среднего ценника, чтобы радоваться весне. Если она все-таки наступит
Источник материала: Onliner
К календарю претензий нет, к несоответствию ему погодных условий — есть. Однако всамделишная весна обязательно случится, обязав нас к логичной смене гардероба. Важным его элементом давным-давно стали кроссовки. Так что запускаем новую подборку. Это история про не самые тривиальные силуэты, которые требуют некоторых финансов. Хотя лучше воспринимать все это как инвестицию в свой внешний вид (ну и комфорт перемещения, конечно же).
Nike Blazer Vintage ’77
Цена: 300—380 рублей
Наша любимая рубрика: «Коллекция бесполезных фактов». В 1971 году был придуман знаменитый «свуш» (имитация крыла богини Ники), а в 1973-м появилась модель Nike Blazer. В них играл баскетболист Джордж Iceman Гервин. Играл хорошо, так что бренд получил классную рекламу. Продажи кроссовок превзошли ожидания создателей. Пара стала классикой, актуализированной пару лет назад. В ходу белые аккуратные решения, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Безусловно, кроссовки требуют ухода, но это классный вариант, если достали Air Max или Air Force.
Adidas Ozweego Pure
Цена: 340—380 рублей
История про футуристичный дизайн и девяностые, которые продолжают активно жаловать. Ozweego стали классикой бега и, как и любой приличный хит, нашли свое место в повседневной жизни. Почему это все выстрелило в 1996-м? Потому что агрессивный дизайн, который, как показывает календарь, был успешен в испытании годами, а также толстая подошва с технологией амортизации adiPRENE и системой поддержки стопы Torsion. Современные переосмысления сохранили основы и добавили ярких линий. Вышло симпатично.
New Balance 327
Цена: 380—495 рублей
Достаточно новая для нашего рынка модель. На силуэте выделяется непривычно крупная для изделий бостонского бренда литера N. New Balance никогда не перебарщивал с эксцентрикой, и этот силуэт не исключение. В основе идея совмещения множества беговых моделей родом из семидесятых. У кроссовок комбинированный верх из нейлона и замши, мягкая подошва EVA (их комфортом меряются все бренды) и узнаваемая резиновая подметка.
Reebok Legacy 83
Цена: 200—320 рублей
Если вам откровенно лень разбираться в линейках бренда, всегда можно не морочить себе голову и обратиться к Reebok Classic Leather. Гарантированное попадание. Как будто Купидон не халтурил на своей смене. В случае запроса на что-то поинтереснее стоит обратиться к Legacy 83. Да, стиль узнаваемый. Ребята вспомнили про модель из семидесятых и подумали, что детям ее современников подойдет. Из принципиальных отличий — вдохновил создателей не просто бег, а трейлраннинг — это когда вы передвигаетесь по природному рельефу в свободном темпе. Спорт трудный, так что релиз вышел технологичным и крепким. Приведенная расцветка считается женской, но это достаточно условно.
Puma Mirage Mox
Цена: 320—350 рублей
Вот сейчас все взяли и дружно похвалили немцев за качественную работу образца последних лет. Нет, Puma пока еще не титан: есть Nike и Adidas с их широкими спинами, из-за которых периодически не видно больше никого. Но компания восстанавливает свое величие, и уже никто не смеет хихикать про нее. Коллекция Mirage Mox вдохновлена беговой обувью семидесятых. Добавлены футуристичные элементы, чтобы было поприкольнее. Модель всецело унисексовая. Дизайн приятно сдержанный, что позволяет сочетать эту обувь с более-менее любой одеждой. Производитель делает особый нажим: мол, в большинстве вариантов модели используются премиальные материалы.
Nike Shox TL
Цена: 320—500 рублей
«Мы строили-строили и, наконец, построили», — процитировали Чебурашку работники Nike в 1997-м. По форме вранье, конечно, но по сути ребята реально были рады, потому что вынашивали проект с 1984 года. Тогда дизайнер, возможно, самых популярных кроссовок мира (Air Force 1) загорелся идеей механической амортизации. В 2000-м линейка Nike Shox получила широкое распространение. Главная отличительная черта — узнаваемые колонки подошвы. Nike Shox TL — агрессивная модель родом из 2003-го. Изначально они были очень тяжелыми, но современные технологии их облегчили. Ну, и дизайн, конечно, очень интересный.
Adidas ZX 2K Boost
Цена:250—350 рублей
Иногда кажется, что наши современники, которые занимаются кроссовками, только и делают, что переосмысляют старые дизайны. Ход, надо отметить, крайне успешный. Потому как первую пару «адиков» ZX выпустили еще в восьмидесятых. Дизайн на то время считался прогрессивным и крайне технологичным. В 2013-м немецкий бренд бабахнул большим успехом технологии Boost, которая позволила вывести множество моделей на новый уровень. Adidas ZX 2K Boost — полное тому подтверждение. Пружинящая промежуточная подошва, сетчатый верх с литыми вставками, скромный и со вкусом дизайн — в общем, кайфово.
Air Jordan 1 Low
Цена: 400—519 рублей
Это низкая модель. А Майкл Джордан начинал разрывать всех в 1985-м, выступая в высоких. В принципе, они котируются больше. Оттого топовые расцветки чрезвычайно сложно найти по адекватной стоимости. Ценник на низкие нельзя сказать, будто не дышит огнем. Но это история про премиум, который надо иметь в виду. «Единички» на очередной волне популярности. Весенняя документалка The Last Dance про Майкла Джордана повлияла на стоимость всей продукции бренда. Кроссовок — особенно. Надо отметить, их одинаково успешно интегрируют в свой гардероб и девушки, и парни.
Puma RS-X Mix
Цена: 290—350 рублей
RS — чуть ли не главная линейка, которая позволила Puma восстать. Если имеете привычку смотреть под ноги, по-любому видели такие кроссовки на ком-то. Это безусловный хит последних нескольких лет, что не лишает силуэт актуальности в нынешнем сезоне. В 2018 году бренд возродил линейку RS. Она появилась еще в восьмидесятых и была названа в честь продвинутой системы амортизации Running System. Штуковина очень крутая — до сих позволяет ощущать себя максимально комфортно. Puma RS-X Mix — более тюнингованная история, но такой же лютый релиз.
Nike React Element 55
Цена: 295—380 рублей
Все уже поняли, что бренды меряются технологиями. Adidas очень круто поднялся, когда научился делать крутую пену подошвы и стал выкатывать угрожающе много соответствующих релизов. Угрожающее много для конкурентов. У потребителей новое предложение вызывало сплошное удовольствие. Гордые американцы из Nike сочинили ответ в 2018-м. Сперва на рынок выкатили React Element 87, которые преуспели в среде сникерхедов. После бренд представил модель для широкой аудитории — React Element 55. Силуэты очень похожи, но использованы привычные для беговых кроссовок Nike материалы.
электрическая беговая дорожка, автоматическая регулировка угла наклона, полотно: 42×123 см, 12 программ тренировок
электрическая беговая дорожка, автоматическая регулировка угла наклона, полотно: 46×126 см, скорость движения: 0.8–19 км/ч, 12 программ тренировок
электрическая беговая дорожка, без регулировки угла наклона, полотно: 38×100 см, скорость движения: 0.8–6 км/ч, без программ тренировок
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К календарю претензий нет, к несоответствию ему погодных условий — есть. Однако всамделишная весна обязательно случится, обязав нас к логичной смене гардероба....
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