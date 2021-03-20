Источник материала: Onliner Трудно ли выбрать хороший велосипед? У нас в Каталоге , к примеру, более 14 тысяч позиций. И это не предел, мы расширяемся, ведь каждый уважающий себя производитель, несмотря ни на какие трудности, готовит к новому сезону новый модельный ряд, который, если верить маркетологам, лучше, быстрее, надежнее. Так трудно ли выбрать хороший велосипед среди всего этого многообразия? Не переживайте, мы поможем. Onliner готовит свой путеводитель по Каталогу, и перед вами первая глава. Сегодня мы выбираем популярный и любимый многими белорусами «горник» — велосипед доступный и неприхотливый к условиям.

Выбираем горный велик до 1000 рублей

Прежде всего расскажем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все остальное в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Первый шаг: основные фильтры

«Минимальная цена в предложениях магазинов»

Для этой подборки мы определили потолок в 1000 рублей, но вы можете выбрать любую другую сумму. В этом вся прелесть: выбирайте то, что нужно вам, никто и ничего не сможет вам навязать. Тем не менее полагаем, что бюджет конкретной покупки лучше определить с самого начала. Какой смысл изучать характеристики одного велосипеда за другим, если в итоге окажется, что выбранная модель все равно не вписывается в ожидания?

Установив предел в 1000 рублей, мы сократили число рассматриваемых товаров в 7 раз: с 14 до 2 тысяч. То есть мы в 7 раз упростили себе задачу по поиску того самого, именно вашего велосипеда.

Нужно ли при этом устанавливать минимальную цену — решите сами. Возможно, вы не рассматриваете слишком бюджетные модели или осваиваете конкретный бюджет — мы не знаем.

«Класс»

Также обязательный фильтр при выборе велосипеда. Вы ведь имеете представление, какой он, ваш новый велик? Так сложилось, что особой популярностью пользуются так называемые горные велосипеды. Для покорения гор большинство из них совсем не предназначены, но добротный «горник» был и остается одним из самых универсальных, а поэтому самых востребованных типов велосипедов. Он не будет самым быстрым ни на гладком асфальте, ни на бездорожье, его не отличают ни низкий вес, ни стоимость, ни простота обслуживания. Но одновременно он сочетает в себе качества многих других типов велосипедов и подходит тем, кто не нацелен на спортивные достижения, а хочет иметь велосипед на все случаи жизни: и по велодорожке покататься вдоль Свислочи, и в лес сгонять после дождичка в четверг.

Выбрав «горный» класс, мы остались лицом к лицу с менее чем полутора тысячами моделей. Уже само это говорит о том, насколько такой тип велосипедов популярен.

«Женский»? «Подростковый»?

Два базовых фильтра, которые помогут еще чуть сузить выбор. С ними все просто: да или нет. Тем не менее рекомендуем не обходить эти опции стороной. Чисто физиологические особенности все же должны учитываться при выборе велосипеда: например, рамы, созданные для женщин, чаще всего имеют скошенную верхнюю трубу, а подростковые велосипеды выпускаются соответствующей ростовки с уменьшенным диаметром колес. Полагаем, прошли те времена, когда мы бодро катили под рамой огромного дедушкиного «взрослика». Можно уже выбрать что-то подходящее именно вам.

К тому же это снова поможет сократить число вариантов. Выбрали «Женский» — получили всего 210 моделей, можно даже все посмотреть при должном терпении. Подростковых великов примерно столько же.

Но даже нажав оба раза на «Нет», мы заметно приближаем волшебный момент знакомства со своим новым велосипедом. Остается выбрать всего из тысячи вариантов.





Второй шаг: специфичность

«Диаметр колес»

Достаточно важный фильтр, который отражает стиль вашего катания. В категории горных велосипедов для взрослых выбирать будем из трех вариантов: 26″, 27,5″ или 29″.

26″ и 27,5″ — это велосипеды одного типажа. Когда-то стандартом для MTB (mountain bike — горный велосипед) были колеса диаметром 26″. Затем индустрия решила, что 27,5″ — просто громадное улучшение, влияющее буквально на все параметры, однозначный «мастхэв» для прогрессивных велолюбителей. Велолюбителям ничего не остается, как подчиняться законам рынка — уровень прогрессивности на это не влияет совершенно. Просто с большой долей вероятности новых велосипедов известных брендов с 26-ми колесами вы уже не встретите.

Справедливости ради отметим, что увеличенные, 27-е колеса в теории действительно имеют лучший накат, поэтому особого смысла идти против системы нет. Можно сказать, что стандарт 27,5″ — это осовремененный 26″.

Пока же моделей с колесами 26″ и 27,5″ в Каталоге почти поровну — можно выбрать оба варианта или отдать предпочтение какому-то одному.

А вот велосипеды с колесами диаметром 29″ — это уже другая песня. «Двадцать девятки», или «найнеры», — это велосипеды, скажем так, крупные. Задумка была та же — увеличить накат и проходимость. Получилось, но в ущерб маневренности, весу, компактности. Определитесь, что в приоритете для вас, и поставьте галочку.

Мы в нашем путеводителе по умолчанию выберем наиболее ходовой вариант — 27,5″ — и пойдем дальше с четырьмя сотнями моделей в ассортименте.





Трансмиссия

На этом этапе имеет смысл открыть вкладку «Дополнительные параметры» и определиться с тем, сколько скоростей должно быть у вашего велосипеда. Комплекта звезд, напомним, два: спереди и сзади.

Передние называются «системой» — ищем фильтр «Количество звезд в системе». Производители по умолчанию считают, что велосипеды с наибольшим числом передач широким массам продавать легче. Не будем дискутировать, а просто смиримся с тем, что в этой ценовой категории почти наверняка спереди будет три звезды. Это хорошо — у вас точно найдется нужное передаточное сообщение для любого случая жизни.

Задние звезды называются «кассетой» — фильтр «Количество звезд в кассете». В этом ценовом сегменте (а до 1000 рублей — это все-таки бюджетные велосипеды) мы можем рассчитывать на 7, 8 или даже 9 звезд сзади. Чем больше — тем богаче выбор передаточного соотношения, тем легче вам будет подобрать оптимальную передачу. Не забывайте только вовремя переключаться.

Рынок MTB в плане навесного оборудования по сути поделен между двумя крупными компаниями: японской Shimano и американской Sram. Это значит, что и на велосипеде марки Specialized, и на велосипеде марки Aist будет установлено оборудование какой-либо из этих фирм.

В бюджетном сегменте в большинстве случаев мы будем иметь дело с Shimano. Запомнить нужно вот что: навесное оборудование отличается по своему уровню. У японцев линейка (в пределах нашего ценового сегмента) выглядит так (от бюджетного к наиболее дорогому): Tourney — Altus — Acera — Alivio — Deore. Чем выше уровень — тем более стабильно, четко и надежно работает оборудование, в частности переключение передач. Плюс к этому — ниже его вес, что для велосипеда является большим плюсом. Но и цена, соответственно, выше.





Тормоза

Остался, по сути, единственный принципиальный вопрос — тормоза. Горных велосипедов с ободными тормозами сегодня не так уж много, хоть они по-честному выполняют свою функцию, одновременно являясь весьма неприхотливыми в обслуживании. Можете присмотреться к ним, если не гонитесь за модой и не планируете кататься в действительно сложных погодных и дорожных условиях. Ободные тормоза чувствуют себя заметно хуже во время дождя, а также на грязной дороге. Объясняется это просто: тормозная дорожка на ободе находится близко к поверхности, по которой вы едете. Влага и грязь с дороги неминуемо попадают туда, затрудняя торможение.

Поэтому все чаще производители переходят на выпуск моделей с дисковыми тормозами на безальтернативной основе. Диски эффективны — спору нет, но есть свои нюансы. Наиболее зарекомендовавший себя вариант — это дисковая гидравлика. Тормозные колодки приводятся в движение давлением специальной гидравлической жидкости (совсем как в более сложных видах транспорта, правда?). Главные минусы гидравлики — ее сложнее обслуживать и она значительно дороже.

Дисковые механические тормоза — компромиссный вариант. С одной стороны, это все еще диски, с другой — торможение осуществляется с помощью металлического троса. Дешевый и простой в эксплуатации вариант, но гораздо менее эффективный в сравнении с гидравликой.

В Каталоге больше моделей с механическим дисковым тормозом (более 200). В два раза меньше велосипедов с ободными тормозами, и около 50 великов оснащены дисковой гидравликой — есть из чего выбрать.

В сухом остатке

С 14 тысяч мы сузили выбор до 100—200 моделей, правильно воспользовавшись фильтрами. На что еще нужно обратить внимание, прежде чем сделать выбор?

«Материал рамы»

Выбирать придется между алюминием и сталью. Карбон — это все еще довольно дорогое удовольствие.

Стальная рама, как правило, дешевле и более ремонтопригодна. Алюминий легче и не подвержен коррозии — чаще выбирают именно этот вариант.

Амортизация

В бюджетных «горниках» почти всегда устанавливается амортизационная вилка (туда крепится переднее колесо). Мягкость — это не только комфорт на ухабистой дороге, но и возможность сохранять управление, когда трясет по-настоящему. Бордюр или корень дерева, неожиданно попавшие под колесо, могут в прямом смысле выбить руль из рук, если конструкция жесткая. Амортизационная вилка снижает этот риск.





Может возникнуть вопрос с фильтром «Двухподвес». Это велосипеды с амортизатором в задней части, подвесом заднего колеса. Выходит, один амортизатор — хорошо, а два — лучше? Не совсем так. Во-первых, в бюджетном сегменте трудно найти сбалансированный «двухподвес». Вы же не рассчитываете купить настоящий внедорожник по цене «бюджетки»? Во-вторых, далеко не факт, что оно вам нужно. «Двухподвесы» — велосипеды для спортивных дисциплин и скоростной езды в очень сложных условиях. Это не про универсальный велик выходного дня.

Производитель и год выпуска

Мы не случайно обратились к этим фильтрам в последнюю очередь. Уже упоминалось, что все производители в определенном ценовом сегменте используют примерно одно и то же оборудование. Качество сборки тоже не должно стать камнем преткновения — это всего лишь велосипед. Куда важнее ваши визуальные впечатления от конкретной модели. Велосипед должен нравиться: геометрия его рамы, цвет — это важнейшие критерии, а в бюджетном сегменте, возможно, и самые объективные. С этой точки зрения шансы понравиться именно вам есть как у модели модного бренда из Штатов, так и у отечественного продукта.

Дерзайте, мы уже помогли вам сократить выбор до 100—200 моделей. Дальше дело за вами!