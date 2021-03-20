Любимого не отдают. История любви, которая закончилась заказным убийством (видео)

Источник материала: Onliner Любовь и ревность могут идти рука об руку: иногда это вопрос доверия, иногда — стремления обладать. «Любимого не отдают», — в какой-то момент решила Бренда Дельгадо, привлекательная молодая женщина, считавшая, что вся ее дальнейшая жизнь связана с одним человеком — Рикардо Паниагуа. Но в какой-то момент все пошло иначе, а вскоре Бренда оказалась в фэбээровском списке самых разыскиваемых беглецов — в окружении убийц и наркобаронов.

Влюбленность, мечты

В 2011 году 38-летний Рикардо Паниагуа, уроженец Калифорнии, окончивший престижную медицинскую школу в Стэнфорде, приехал в Даллас: он должен был завершить курс обучения по дерматологии в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета. Здесь же он потом продолжил работу.

Спустя примерно год после переезда судьба свела его с Брендой Дельгадо — амбициозной молодой женщиной, которой на тот момент было 30. Она привыкла добиваться желаемого, причем собственными усилиями: прекрасно училась в школе, ладила с преподавателями, а в свободное время подрабатывала в цветочном магазинчике и официанткой.





Тогда еще молодой девушке хотелось большего, чем надеяться на щедрые чаевые, и Бренда попыталась поступить в медицинскую школу после того, как в 2000 году получила среднее образование. К сожалению, ее родители не могли позволить себе оплачивать дорогостоящую учебу, но отказываться от мечты Бренда не собиралась.

Некоторое время она жила с родителями, одновременно пытаясь двигаться в сторону своей цели. После курсов Бренда смогла получить должность ассистента стоматолога, а в местном спа-центре работала в кабинете по отбеливанию зубов. Не так плохо, но исполнением «американской мечты» это не назовешь.

Одержимость, фантазии

Жизнь Бренды резко изменилась в 2012 году, когда она встретила Рикки, который в то время находился в процессе расторжения брака с бывшей супругой. Состоявшийся, интересный, привлекательный, перспективный и спокойный — так описывали его друзья. Первое свидание можно назвать феерическим: пара отправилась на концерт Дженнифер Лопес. Их быстро втянуло в водоворот отношений, и спустя три месяца девушка переехала к Рикардо.

Бренда помешалась на мужчине: она прожужжала друзьям все уши о своем бойфренде, ее лента в Facebook также пестрела признаниями в любви. В 2013-м на день его рождения девушка написала: «С днем рождения, самый удивительный и умный мужчина из всех, кого я знаю. Рикки, мы разделили столько счастья вместе, ты мой лучший друг. Я люблю тебя всем сердцем и не могу представить жизни без тебя!»

По словам друзей Бренды, иногда ее одержимость начинала раздражать. Обычно при встрече приятели начинают обсуждать какие-то семейные дела, делятся впечатлениями о каких-то событиях. Такое принято называть small talk — легкая, ни к чему не обязывающая беседа. Бренда же с места в карьер переходила к рассказам о Рикардо и не останавливалась: «Он классный, он невероятный, дерматологи очень ценятся, он заработает много денег».



Вид на один из районов Далласа. Фото: Thomas R. Machnitzki

Вскоре Бренда забеременела, однако решила сделать аборт. Было это обоюдное решение либо Дельгадо принимала его сама, сейчас уже не важно. Вероятно, это мешало достижению ее более глобальной цели, а может, она не была готова к переходу на «новый этап отношений»: впереди ее ждало обучение в школе подготовки дантистов.

Однако также Бренда мечтала о замужестве: по словам ее знакомых, на учебе девушка появлялась с кольцом на пальце — якобы она обручилась с Рикардо. Но как-то Бренда пришла заплаканная и рассказала, что мать ее избранника потребовала не приближаться к нему…

Расставание, ревность

Период влюбленности прошел, отношения застыли, поэтому в 2014 году пара рассталась. Может, накопились какие-то претензии, может, характерами не сошлись… Рикки пережил разрыв, Бренда же никак не могла смириться. Спустя несколько месяцев, в ноябре, они случайно пересеклись на занятиях по сальсе, которые уже некоторое время посещал бывший бойфренд Бренды.

Отношениям решили дать второй шанс. Однако из этого ничего не вышло, и в феврале 2015-го пара решила порвать романтическую связь окончательно, но не отстраняться друг от друга полностью, сохранив флер дружбы. Так это выглядело со стороны.

Тем временем Рикардо завел аккаунт на сайте знакомств, где и повстречал 35-летнюю Кендру Хатчер — детского стоматолога с «улыбкой из рекламы зубной пасты». В Даллас Кендра переехала еще в 2010 году, после развода, и здесь она открыла собственную практику. На ее фоне Бренда казалась простушкой: новая избранница Рикардо отличалась эффектной внешностью, да и с самооценкой у нее было все в порядке (как и Рикки, она была состоявшимся и высокооплачиваемым специалистом).



Фото: vice.com

Влюбленные ужинали в дорогих ресторанах, много путешествовали, всячески демонстрировали свои отношения в социальных сетях. Спустя несколько месяцев пара начала задумываться о будущей свадьбе — это была отдаленная перспектива, но тем не менее.

Бренда давно отошла даже не на второй, а на третий план, однако иногда встречалась с Рикардо: они то и дело сталкивались во время регулярных пробежек. Мимолетное общение на уровне «Привет, как дела? — У меня тоже хорошо. — Пока!» — так это выглядело со стороны Рикардо. Иногда они перебрасывались сообщениями, а как-то мужчина рассказал Бренде, как хорошо у него складываются отношения с Кендрой…

Для Дельгадо все выглядело иначе. Она следила за своим бывшим любовником, а благодаря сохранившимся паролям от почты и iCloud получала доступ к скрытой информации, в том числе к данным GPS. Постепенно в голове молодой женщины сложилась картинка: она должна сделать сопернице больно и вернуть Рикки.



Фото: texasmonthly.com

Будучи воспитанной в хорошей семье и не имея за плечами проблем с законом, Бренда начала поиск тех, кто выполнит грязную работу. До этого она уже предпринимала две попытки «напугать» Кендру, однако никто на это не согласился (даже ее брат, которому женщина вручила биту и обещала купить машину за акт устрашения).

Преследование, убийство

Теперь отвергнутая хотела крови. По длинной цепочке друзей она вышла на маму-одиночку Кристал Кортес. Та очень нуждалась в деньгах, поэтому не стала артачиться, когда Бренда предложила ей несколько сотен долларов за то, чтобы побыть водителем во время «дела». Вместе они занялись поиском киллера.

Выбор пал на Кристофера Лава, местного мелкого наркодилера, торговавшего травкой. Бренда выдумала легенду, согласно которой она связана с крупным наркокартелем и расплатится за выполнение задания наркотиками и наличкой. Лав согласился, и вся троица начала разрабатывать план убийства Кендры. Все хотели обставить это как попытку ограбления.





После подготовительного этапа, во время которого за Кендрой устроили тотальную слежку, Бренда попросила у приятеля автомобиль. 2 сентября 2015 года она отправилась на машине (это был заметный черный Jeep Cherokee) в одну из местных библиотек. Здесь Дельгадо встречалась со знакомой, с которой должна была заняться подготовкой к очередному экзамену. Так Бренда получала алиби на время, когда должно было совершиться преступление. В это время за руль джипа пересела Кристал, компанию ей составил Кристофер, вместе они отправились к месту работы Кендры.

Кендра, в свою очередь, готовилась к длинным выходным, на которых она и Рикардо планировали отправиться в очередное путешествие — в курортный город Канкун в Мексике. Закончив работу, радостная Кендра отправилась домой. По пути она заехала к приятелю, чтобы взять у него камеру для подводной съемки. Из-за этого следовавшие за ней Кристал и Кристофер едва не потеряли цель.





Приехав к дому, Кендра поставила автомобиль в гараж и вышла из машины. В этот же момент раздались два выстрела: одна пуля угодила молодой женщине в спину, вторая — в голову. Кристофер схватил выпавшую из рук жертвы сумку и запрыгнул в машину, Кристал вдавила педаль в пол, и подельники скрылись.

Мексика, ФБР

В это время Бренда закончила подготовку в библиотеке, после чего заказчица убийства отправилась в кафе, где встретилась с хозяином автомобиля: чтобы отблагодарить Хосе Ортиза за предоставленную тачку, она решила угостить его обедом.

Тогда Бренде казалось, что ей удалась провернуть идеальное преступление. Однако полиции не потребовалось много времени, чтобы раскрутить дело — в том числе благодаря черному внедорожнику, который засветился на записях камер видеонаблюдения. Да, они были ужасного качества, однако пару дней спустя после показа кадров записи на местном ТВ Хосе узнал свою машину и позвонил Бренде: «Что за ерунда?!»





Та ответила, что, видимо, у Кристал, которая пользовалась машиной, проблемы с наркотиками и она поехала на встречу с дилером. Затем предложила перекрасить внедорожник и никому не рассказывать о встрече… Хосе, взвесив все за и против, все же рассказал — детективу, который вел расследование убийства (вначале его, кстати, действительно считали ограблением). Полиция отследила все передвижения и вышла на непосредственных исполнителей.

Прослеживалась и связь с Брендой, однако та стояла на своем: «Я не имею никакого отношения к произошедшему, а Кендру знать не знаю. И вообще, у меня алиби». Ее отпустили, не выдвинув обвинений: отсутствовали улики.

Задержанные вскоре Кристал и Кристофер также отпирались до последнего. Ситуация изменилась, когда у Лава в машине обнаружили пистолет, из которого была убита Кендра. Кроме того, Кристал путалась в показаниях, рассказывая разные истории о причинах появления внедорожника в разных частях города. После длительного допроса она сдалась, а следователи предложили женщине сделку. Она сдала заказчицу и стрелка.



Фото: dallasnews.com

Прокурор выдал ордер на арест Бренды, но дома ее уже не оказалось: женщина бежала в Мексику, гражданкой которой является (у нее двойное гражданство). Позже адвокат уверял, что подзащитная не могла позволить себе защитника, да и обвиняемой на тот момент женщина не являлась — иначе ее бы не отпустили. На будущее решение суда это не повлияло.

Когда для властей стало очевидно участие Бренды в заказном убийстве, ФБР поместило ее в список самых разыскиваемых беглецов, назначив награду в $100 тыс. за информацию ней. Это произошло 6 апреля 2016 года. Бренда стала единственной на тот момент женщиной в списке и девятой за всю историю его существования. Уже спустя два дня ее задержали мексиканские службы, а 6 октября экстрадировали в США.





Последствия

Слушания по делу начались в 2017 году. Преисполненные горем родственники Кендры и Рикардо не стеснялись в выражениях во время выступления в суде. Масла в огонь добавляли свидетели, подтверждавшие намерения Бренды и ее опасную одержимость бывшим любовником. Адвокат обвиняемой пытался перенести значительную часть вины на исполнителей, но не сработало.

В 2019-м Бренда за попытку удержать любимого любой ценой без его желания на то получила пожизненный срок без права досрочного освобождения. Жюри присяжных признало ее винновой всего после 18 минут совещания. Женщине могла грозить и смертная казнь, однако мексиканские власти, выдавая ее ФБР, поставили условие: только тюремный срок.





Кристал Кортес, согласившаяся дать показания против заказчицы и исполнителя, получила за попытку заработать $500 35 лет с возможностью подать прошение о досрочном освобождении лишь в 2033 году.

А Кристофер Лав за убийство был приговорен к смертной казни через инъекцию.



Фото: Vernon Bryant/The Dallas Morning News

Источники: The Mirror , Heavy , The Dallas Morning News , Vice , CBS , QNewsHub , TheCinemaHolic , Law & Crime , TexasMonthly , FBI

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