Прохладная воздушная масса накрыла республику

Сегодня погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса.



Фото носит иллюстративный характер

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест +1..+3°C;

Витебск -1..+1°C;

Гомель +2..+4°C;

Гродно 0..+2°C;

Могилев +1..+3°C;

Минск 0..+2°C.