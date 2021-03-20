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Прохладная воздушная масса накрыла республику

20.03.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса.

Прохладная воздушная масса накрыла республику
Фото носит иллюстративный характер

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск -1..+1°C;
  • Гомель +2..+4°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск 0..+2°C.

 

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Сегодня погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса.
 
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