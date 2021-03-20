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Прохладная воздушная масса накрыла республику
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса.
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса.
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