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Лукашенко поставил России жесткие условия

20.03.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Если братья и хотите, чтобы мы были с вами, добром подтягивайте нас», — заявил Александр Лукашенко в ходе визита в Гродно 19 марта, обращаясь к России.

Лукашенко поставил России жесткие условия

Речь, по его словам, в первую очередь о возможности продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке без искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место.

«Вот у нас был такой с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — БелаПАН.) разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять, извините, мы вынуждены отвечать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявлял, что у Беларуси нет друзей. «Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — сказал он 13 марта после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место.

В Кремле услышали этот спич, но сделали вид, что ничего не произошло. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона исходит из того, что «такое вряд ли может относиться к России». Он напомнил, что Беларусь и Россия находятся в Союзном государстве, а это означает, что «мы не друзья, а братья».

 

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Теги: Гродно
 
 
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«Если братья и хотите, чтобы мы были с вами, добром подтягивайте нас», — заявил Александр Лукашенко в ходе визита в Гродно 19 марта, обращаясь к России.
 
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