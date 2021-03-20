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Лукашенко поставил России жесткие условия
Источник материала: Навiны
«Если братья и хотите, чтобы мы были с вами, добром подтягивайте нас», — заявил Александр Лукашенко в ходе визита в Гродно 19 марта, обращаясь к России.
Речь, по его словам, в первую очередь о возможности продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке без искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место.
«Вот у нас был такой с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — БелаПАН.) разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять, извините, мы вынуждены отвечать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Ранее Лукашенко заявлял, что у Беларуси нет друзей. «Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», —
В Кремле услышали этот спич, но
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«Если братья и хотите, чтобы мы были с вами, добром подтягивайте нас», — заявил Александр Лукашенко в ходе визита в Гродно 19 марта, обращаясь к России.
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