Белорусам сообщили, что золотая середина – это рублевые «по 500»

пишет banki24.by Каждый квартал чиновники организуют выборочное обследование населения по уровню жизни. Это обследование является несплошным, поскольку для адекватного представления о материальном благополучии белорусов достаточно иметь выборку из нескольких тысяч человек. Властям хватает того, что выборка соответствует структуре населения по данным переписи. Таким образом достигается минимальная погрешность измерений и качественный перенос выводов по выборке на все население страны. В числе прочего статорганы измеряют распределение населения по уровню располагаемых ресурсов и определяют медианную отметку в этом распределении. Но есть и другой угол зрения на уровень жизни,banki24.by Каждый квартал чиновники организуют выборочное обследование населения по уровню жизни. Это обследование является несплошным, поскольку для адекватного представления о материальном благополучии белорусов достаточно иметь выборку из нескольких тысяч человек. Властям хватает того, что выборка соответствует структуре населения по данным переписи. Таким образом достигается минимальная погрешность измерений и качественный перенос выводов по выборке на все население страны. В числе прочего статорганы измеряют распределение населения по уровню располагаемых ресурсов и определяют медианную отметку в этом распределении.





Например, в 2020 году около 1,5% населения жили с ресурсами ниже 200 BYN в месяц на человека, а еще 2,6% — на 200–250 BYN. Стоит отметить, что в 2020-м средний бюджет прожиточного минимума составил 253,5 BYN на душу за месяц. Это значит, что более 4% белорусов как-то сводили концы с концами, имея на руках ресурсы ниже официального порога выживания.





Частота «выживальщиков» на селе была заметно выше, чем в городской местности. Так, ресурсы менее 200 BYN имели 2,6% сельчан, от 200 до 250 BYN — 4,4% сельских жителей. В городах и поселках городского типа эти частоты нищеты были скромнее — 1,2% и 2%. В любом случае в пересчете на реальных людей это сотни тысяч человек. В этом смысле Минск выгодно отличался долей супербедняков на фоне регионов. В столице чиновники выявили 0,2% населения с ресурсами ниже 200 BYN и 0,6% с ресурсами 200–250 BYN. В областях положение было заметно хуже. Самые плохие показатели отразила Могилевская область — 2,4% и 3,6% на дне материальной лестницы. Так, ресурсы менее 200 BYN имели 2,6% сельчан, от 200 до 250 BYN — 4,4% сельских жителей. В городах и поселках городского типа эти частоты нищеты были скромнее — 1,2% и 2%. В любом случае в пересчете на реальных людей это сотни тысяч человек.долей супербедняков на фоне регионов. В столице чиновники выявили 0,2% населения с ресурсами ниже 200 BYN и 0,6% с ресурсами 200–250 BYN. В областях положение было заметно хуже.

Примечательно, что на Могилевщине официальная статистика регулярно находит наибольшую долю низкоэффективных предприятий. Лучше остальных держались гродненцы.

В Гродненской области обследование показало 0,8% населения с ресурсами до 200 BYN и 2,4% с ресурсами 200–250 BYN. Прочие области выстроились по долям ультрабедных следующим образом: Брестская — 1,3% и 3,4%, Витебская — 1,4% и 4,2%, Гомельская — 2% и 3,2%, Минская — 2% и 1,9%. Медианный уровень ресурсов на белоруса в 2020-м составил 521,5 BYN.

Другими словами, по 50% населения имели ресурсы ниже и выше этой отметки. В городской местности данный показатель составил 540,7 BYN, в сельской — 475 BYN. В Минске медиана по ресурсам достигла 655 BYN, в областях — от 453,4 BYN в Могилевской до 523 BYN в Минской. В Брестской области медиана составила 505,1 BYN, в Витебской — 498,3 BYN, в Гомельской — 487,6 BYN, в Гродненской — 522,2 BYN.



