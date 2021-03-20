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Звери просыпаются после зимней спячки

20.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С приходом весны звери, которые традиционно впадают зимой в спячку, пробуждаются ото сна.

Обитатели зоопарков Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга пробуждаются после долгого сна. Впрочем, на приход весны звери реагируют по-разному. Белый медведь по кличке Врангель из столичного зоопарка медленно открывал глаза и не желал подниматься, пишет sputnik.by

Его собратья из Екатеринбурга, гималайский медведь Гай и бурый мишка Карат, напротив, радуются оставшемуся снегу, играют и приветствуют новое время года.

Обитатели Ленинградского зоопарка - пара сурков - тоже вышли из спячки, решив исследовать вольер. Зверьки выглядят бодрыми и готовыми к новым шалостям.
 
 
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С приходом весны звери, которые традиционно впадают зимой в спячку, пробуждаются ото сна.
 
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