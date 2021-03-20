Звери просыпаются после зимней спячки

пишет sputnik.by Обитатели зоопарков Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга пробуждаются после долгого сна. Впрочем, на приход весны звери реагируют по-разному. Белый медведь по кличке Врангель из столичного зоопарка медленно открывал глаза и не желал подниматься,sputnik.by





Его собратья из Екатеринбурга, гималайский медведь Гай и бурый мишка Карат, напротив, радуются оставшемуся снегу, играют и приветствуют новое время года.





Обитатели Ленинградского зоопарка - пара сурков - тоже вышли из спячки, решив исследовать вольер. Зверьки выглядят бодрыми и готовыми к новым шалостям.



