Поляки нашли в вагоне с ДСП из Беларуси контрабанду сигарет. Получатель неизвестен

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пресс-релизе , нелегальный груз в 20 тысяч пачек на сумму почти 300 тысяч злотых выявили на железнодорожном пограничном переходе в Семянувке. Как уточняется в, нелегальный груз в 20 тысяч пачек на сумму почти 300 тысяч злотых выявили на железнодорожном пограничном переходе в Семянувке.





Табачные изделия находились в картонных коробках, обернутых черной пленкой, в одном из вагонов с перевозимыми древесно-стружечными плитами.



