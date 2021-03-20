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Поляки нашли в вагоне с ДСП из Беларуси контрабанду сигарет. Получатель неизвестен
Источник материала: Партизан
Сотрудники Подляской таможенно-налоговой службы обнаружили в грузовом поезде, следовавшем из Беларуси в Польшу, партию контрабандных сигарет.
Фото: podlaskie.kas.gov.pl
Как уточняется в
Табачные изделия находились в картонных коробках, обернутых черной пленкой, в одном из вагонов с перевозимыми древесно-стружечными плитами.
Возбуждено производство по делу о контрабанде. Опрошена бригада поезда. Выясняется, откуда поступили изъятые сигареты и кто должен был стать их получателем,
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Сотрудники Подляской таможенно-налоговой службы обнаружили в грузовом поезде, следовавшем из Беларуси в Польшу, партию контрабандных сигарет.
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