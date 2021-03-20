Орлова, Раневская, Плисецкая. Советские звезды, которые выбрали не детей, а карьеру

Источник материала: Tut.by

Этих женщин обожали в Советском Союзе и за его пределами. Они блистали на сценах и в кадре, но помимо популярности и народного обожания их объединяет еще кое-что: между детьми и карьерой они выбрали второе.

Любовь Орлова



lubov-orlova.ru

Всенародно любимая актриса была замужем трижды. С последним своим мужем, режиссером Григорием Александровым, она прожила до самой смерти. От идеи завести детей Орлова отказалась сознательно: она не скрывала, что детей не любит, терять драгоценные годы и здоровье на воспитание не хочет.

Александров поддержал ее в этом решении: у него уже был сын от первого брака, и он решил, что с него достаточно, а Орлова подольше сохранит свою тонкую талию и очаровательную внешность.

Фаина Раневская



kultorologia.ru

Легендарная советская актриса театра и кино, одна из самых выдающихся артисток 20 века, даже в коротком эпизоде на сцене или в кадре умела создать неповторимый образ, который мгновенно становился народным. Несмотря на народную любовь, признание и профессиональные достижения, Раневская постоянно испытывала недовольство собой и страдала от неуверенности в себе. «Сколько людей аплодируют мне, а мне так одиноко». То ли по своей воле, то ли по воле случая семейной жизни у актрисы не сложилось и детей у нее никогда не было. По иронии судьбы она гениально озвучивала детские мультфильмы и играла в любимых детских фильмах-сказках.

«Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт».

Рина Зеленая



kulturologia.ru

Рина Зеленая играла в театре и в небольших, но запоминающихся ролях в кино. Все помнят ее миссис Хадсон из «Приключений Шерлока Холмса» и черепаху Тортиллу из «Буратино». Актриса была замужем дважды, и во втором браке воспитывала двоих детей мужа — архитектора Константина Топуридзе, но собственных детей у нее не было. «Я разговариваю с детьми часами, как со взрослыми. И мне кажется, они меня признают. А потом и это кончается. Как и все в этой жизни…».

Майя Кристалинская



uznavanie.ru

Певица Майя Кристалинская в 1966 году была признана лучшей эстрадной певицей страны. Ее песни знали буквально все, но в 1970-м ее карьеру перечеркнуло новое руководство Гостелерадио, посчитав, что она поет слишком грустные песни.

Певица дважды была замужем, со вторым мужем, архитектором Эдуардом Барклаем, они прожили вместе 20 лет, но детей у пары не было. Своего мужа Кристалинская пережила всего на год, уйдя из жизни в 53 года.

Майя Плисецкая



izbrannoe.com

Великая балерина, блиставшая на мировых подмостках, всю жизнь прожила как натянутая струна. Кажется, не только на сцене, но и в жизни они так и существовала — на пределе собственных возможностей.

Плисецкая впервые вышла замуж за танцора Мариса Лиепу, правда этот брак продлился всего три месяца. Позже в гостях у Лилии Брик она познакомилась с композитором Родионом Щедриным, который был младше нее на семь лет. Но Майя оказала на него такое сильное впечатление, что вскоре он сделал ей предложение. Они прожили вместе более 50 лет, до самой смерти Майи Михайловны в 2015 году.

«Танцевать или детей нянчить — я выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился», — вспоминала балерина. Щедрин был одинаково влюблен и в саму Майю, и в её талант, всегда отстаивал её право на творчество. «Он продлил мою жизнь минимум на 25 лет», — говорила балерина в одном из своих интервью.