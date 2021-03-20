5 признаков мужчины-агрессора, который кажется влюбленным романтиком

Источник материала: Tut.by

За громкими словами о любви и заботе часто маскируется настоящее насилие. К сожалению, массовая культура долго учила нас тому, что «можно и потерпеть», что страсть может быть разной, чего не сделаешь в порыве, что ревность — непременная часть любви. Так вот, это неправда.



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Ревность

Все мы живые люди, и иногда ревновать своего партнера — нормально. Но когда эта ревность переходит границы и становится патологической — говорить о норме уже не приходится. Под ревность часто маскируется стремление к тотальному контролю над партнером.

В классической схеме все начинается с того, что человека отсекают от контактов со старыми друзьями, знакомыми и родственниками. «Я так тебя люблю, давай лучше проведем время вместе». «Я ревную тебя к твоим подружкам, что вы там делаете? Возвращайся домой!» Потом предлагают оставить работу под соусом заботы о доме и, опционально, детях. Да, как правило, в такую ловушку попадают женщины. И в какой-то момент женщина обнаруживает себя один на один с мужчиной, который полностью подчинил ее жизнь своей, и она не может ничего без его разрешения. И, что самое ужасное, ей начинает казаться, что пожаловаться и попросить помощи уже не у кого.

Контроль переписки и звонков

«Ну что тебе, жалко, что ли? Или есть что скрывать?» Неважно, есть вам что скрывать или нет: ваша личная переписка и контакты — это не то, на что имеет право претендовать партнер, какие бы аргументы он ни использовал. И если он настолько вам не доверяет, может, с ним просто не стоит продолжать отношения?



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Неконтролируемая страсть

Если партнер «в порыве страсти» делает с вами что-то, что вам не нравится, и вы говорите об этом, а он не останавливается — это не страсть, а насилие. Можно долго и красиво рассказывать, что «я был так возбужден, что просто не мог себя контролировать». Не не мог, а не хотел. И на твои просьбы мне было наплевать.

Сравнение

Если ваш новый или уже не очень новый знакомый постоянно сравнивает вас со своей бывшей, своей мамой и кем угодно еще — во-первых, это очень неприятно (даже если эти сравнения в вашу пользу), и об этом стоит сразу сказать. Во-вторых, если у автора этих комплиментов так сильна любовь к составлению рейтингов, вы сама скоро можете оказаться далеко не на его вершине.

Здесь же можно упомянуть любовь к рассказам об ужасной бывшей. Неважно, бывшая это жена или бывшая девушка. И неважно, какие жуткие вещи он вам про нее рассказывает. Помните, что на ее месте можете оказаться вы — точно ли вы хотите стать героиней аналогичных рассказов с собственным участием?



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«Я весь такой внезапный»

Спонтанность и сюрпризы — это классно, но как и любая импровизация, они должны быть хорошо спланированы. Одно дело, когда ваш партнер неожиданно встречает вас после сложного рабочего дня горячим ужином и бокалом вина, и совсем другое, когда вы должны постоянно менять свои планы, потому что он подготовил сюрприз или решил, что прямо сейчас вы должны отправиться на классную вечеринку, несмотря на то, что вы чертовски устали. Это тоже своеобразная форма контроля и очень, очень плохой звоночек.